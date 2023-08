Mathieu van der Poel mag naar de Olympische Spelen 2024 zonder zelf het WK te rijden

Het kan best weleens zo zijn dat de olympische droom van Mathieu van der Poel levend is gehouden nog voor hij zelf in actie is gekomen op het WK mountainbike 2023. Daar wilde de kersvers wereldkampioen op de weg zijn ticket afdwingen voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Het lijkt erop dat Tom Schellekens dat echter al voor hem gedaan heeft. WielerFlits legt uit.

De kans dat Nederland zich plaatst via de reguliere olympische kwalificatie, is vrijwel onhaalbaar. De eerste negentien landen plaatsen zich via de olympische ranking die eindigt op 26 mei 2026. Landen die daarbuiten vallen, kunnen zich via een achterdeur alsnog plaatsen voor de Spelen.

Daarvan is dit WK mountainbike van belang. Zowel bij de elite mannen als de U23 mannen krijgen de eerste twee landen in de uitslag die eind mei 2024 níet bij die negentien landen staan, alsnog een ticket voor Parijs. Dat is dus met terugwerkende kracht, maar Nederland mag daarop hopen.

Tom Schellekens bezorgde Nederland bij de beloften een vijfde plek in de uitslag. Daarmee is Nederland het eerste land in de uitslag die op dit moment nog niet bij de negentien geplaatste landen zit. De kans is groot dat dit zo blijft.

Tsjechië stond voor dit WK op die negentiende plek, met ruim 550 punten voorsprong op nummer twintig Israël. Nederland stond tot voor deze week 28ste, op ruim duizend punten achterstand van de Tsjechen. Schellekens heeft met zijn uitslag dus een uitstekende zaak gedaan voor Mathieu van der Poel, die op dit moment daardoor geplaatst is.

Toch zitten er nog wel wat haken en ogen aan die plaatsing, omdat de plek dus pas na 26 mei 2024 definitief is. Wanneer er verschuivingen plaatsvinden tussen landen die zich nu in de top-19 bevinden met landen die daarbuiten staan, kan dat gevolgen hebben voor Nederland.

Meteen ook een voordeel: als gastland krijgt Frankrijk één ticket voor de mountainbike-wedstrijd. Omdat zij op dit moment op de tweede plek staan in de olympische ranking én dus al het maximale aantal van twee keer startrecht hebben, schuift het gastlandticket op naar het eerstvolgende land dat zich eind mei nog niet geplaatst heeft. Op dit moment zou dat nummer twintig (Israël) zijn.

Afwachten dus, maar het ziet er goed uit voor Mathieu van der Poel. Zijn uitslag is zaterdag niet langer van belang voor olympische kwalificatie.

Wil hij het wel in eigen hand houden, dan moet hij vooral uitkijken naar Mārtiņš Blūms uit Letland en Gil Ly Gonen uit Israël. Van de op dit moment niet geplaatste landen, zijn dat de twee beste renners die normaal gesproken de grootste concurrentie voor MVDP opleveren. De Nederlander zelf begint op de vijfde startrij, Gonen staat in de rij voor hem en Blūms staat drie rijen voor hem op de tweede startrij.

