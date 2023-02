Voltreffer: Mathieu van der Poel beukt fotograaf omver in volle inspanning

Een opvallend beeld tijdens het WK veldrijden 2023. In een spektakelstuk om van te smullen, is Mathieu van der Poel van een valpartij behouden. De kersverse wereldkampioen kwam tijdens de koers hard in botsing met een Duitse fotograaf, waarna hij dat in niet misverstaande woorden liet blijken. Bekijk hieronder de beelden.

Saillant detail: uitgerekend het WK in Hoogerheide werd voorzien van twee meter ruimte tussen het publiek en het parcours. In deze veiligheidszone mochten wel de fotografen staan en dat had uit kunnen draaien op een catastrofe voor Nederland.

Ondanks de klap – die plaatsvond net na de tweede brug, in de bocht voor de lange klim langs het bos – reed Van der Poel uiteindelijk naar zijn vijfde wereldtitel veldrijden. In een sprint met twee versloeg hij zijn eeuwige rivaal Wout van Aert.