Jonge Spanjaard (17) ontploft na volgen Mathieu van der Poel: “Hij vroeg het wel beleefd”

De beelden circuleerden vrijdag gretig rond op social media: Mathieu van der Poel die op Montrose Street tijdens de verkenning de gashendel eens flink opentrok. In zijn wiel: de Chileen Manuel Lira en de 17-jarige Spaanse junior Adrià Pericas. Even daarvoor kreeg Van der Poel van laatstgenoemde een bijzonder verzoek, vertelt de Nederlander aan onder andere WielerFlits.

De Spaanse jongeling probeerde op alle macht de demarrage van MVDP te volgen, maar moest op de 160 meter lange inspanning de rol lossen. “Ik probeerde zijn wiel te pakken, maar ontplofte richting de top”, vertelde Pericas met een glimlach. “Ik heb niets tegen hem kunnen zeggen, want ik had geen tijd en te veel pijn.”

Van der Poel zelf memoreert dat moment zichzelf ook, in gesprek met de Nederlandse media op vrijdagmiddag. “Ik wist dat hij daar zat, want net daarvoor had hij gevraagd of hij in mijn wiel mocht zitten. Niet dat hij mij daarmee zou belemmeren. Om eerlijk te zijn had ik geen idee wie die jongen was, maar hij vroeg het in ieder geval wel beleefd”, grinnikt de Nederlander.

