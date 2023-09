dinsdag 12 september 2023 om 13:25

Nathan Van Hooydonck in levensgevaar na zwaar auto-ongeluk

Nathan Van Hooydonck verkeert in levensgevaar na een zwaar auto-ongeluk. De 27-jarige coureur van Jumbo-Visma reed dinsdagochtend met zijn zwangere vrouw door het centrum van Kalmthout toen hij onwel werd.

Volgens de Gazet van Antwerpen stond Van Hooydonck bij een kruispunt te wachten toen hij onwel werd, waarna hij zijn gaspedaal ingedrukt zou hebben om het kruispunt over te steken. Daarbij raakten vijf andere voertuigen beschadigd.

“De bestuurder werd ter plaatse gereanimeerd en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht”, vertelt Patrick De Smedt van politiezone Grens aan de Belgische krant. “Zijn zwangere vrouw die naast hem zat raakte niet gewond, maar is ook overgebracht naar het ziekenhuis.”

In de andere voertuigen geraakten drie personen lichtgewond, onder wie een jong kind. Het kruispunt in Kalmthout is momenteel afgesloten, omdat meerdere wagens getakeld moeten worden.