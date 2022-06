Deze teams rijden er nog in de Ronde van Zwitserland

Het coronavirus laait weer op, en dat is ook in de wielerwereld te merken. In de Ronde van Zwitserland regent het besmettingen, waardoor meerdere teams de rittenkoers hebben moeten verlaten. Maar wie hebben moeten stoppen? En welke ploegen rijden er nog? WielerFlits zet het op een rijtje.

INEOS Grenadiers: Yates positief

AG2R Citroën:

Astana Qazaqstan:

Bahrain Victorious : Heel de ploeg uit koers

BikeExchange-Jayco:

BORA-Hansgrohe: Zonder Vlasov en Palzer aan start

Cofidis:

Team DSM: Nikias Arndt, Nico Denz en Andreas Leknessund nog over

EF Education-EasyPost: Vier renners positief

Groupama-FDJ:

Intermarché-Wanty-Gobert:

Israel-Premier Tech: Holenstein en Berwick positief

Jumbo-Visma : Heel de ploeg uit koers

Lotto Soudal:

Movistar:

Quick-Step-Alpha Vinyl:

Trek-Segafredo:

UAE Emirates : Heel de ploeg uit koers

Alpecin-Fenix : Heel de ploeg uit koers

Human Powered Health:

TotalEnergies:

Team Switzerland:

Uitvallers

Etappe 1

1 Benjamin KING (HUMAN POWERED HEALTH) DNS

Etappe 2

2 Dario CATALDO (TREK-SEGAFREDO) DNF

Etappe 3

3 Kamil MAŁECKI (LOTTO SOUDAL) DNF

Etappe 4

Etappe 5

Etappe 6