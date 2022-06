Adam Yates stapt uit de Ronde van Zwitserland na positieve coronatest

Adam Yates gaat niet van start in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland. De Brit, die in de komende Tour de France de kopman zal zijn bij INEOS Grenadiers, had vanochtend milde symptomen van corona en testte vervolgens positief op het virus.

“In lijn met de UCI-protocollen en die van het team, heeft Adam Yates zich teruggetrokken uit de Ronde van Zwitserland, nadat hij vanochtend milde symptomen ervaarde en een positieve coronasneltest aanleverde”, schrijft INEOS Grenadiers op zijn sociale media. Yates stond tiende in het algemeen klassement, op tien seconden van leider Stephen Williams. Met Geraint Thomas, die op de derde plaats staat, heeft INEOS nog altijd een renner in de top-tien van de algemene rangschikking.

In line with team and UCI protocols, @AdamYates7 has withdrawn from #TourDeSuisse2022 this morning after experiencing mild symptoms and returning a positive lateral flow test. pic.twitter.com/QLn7Lr0PDf

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 16, 2022