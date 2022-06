Ook UAE Emirates haalt hele ploeg uit koers in Zwitserland

Update

UAE Emirates is fors geraakt door het coronavirus. In de Ronde van Zwitserland testten thuisrijder Marc Hirschi en Diego Ulissi positief op het virus, waarna de ploeg besloot om de hele selectie uit de ronde te halen. In de Ronde van Slovenië testte Mikkel Bjerg positief op het virus. Hij is meteen uit de wedstrijd gehaald, net als zijn kamergenoot Vegard Stake Laengen.

Na de positieve uitslagen van Hirschi en Bjerg zijn hun ploegmaten en de staf in beide wedstrijden onmiddellijk getest, deelt UAE Emirates mee in een verklaring. Daarbij kwamen alle testresultaten negatief terug. Ook Joel Suter, kamergenoot van Hirschi in de Ronde van Zwitserland, en Vegard Stake Laengen (kamergenoot van Bjerg) kregen een negatief resultaat, maar werden uit voorzorg uit koers genomen.

“Helaas hebben wij, net als veel andere teams ook met COVID-19-gevallen te maken gehad. Onze betrokken renners zijn volledig onderzocht en vertonen lichte symptomen”, laat ploegarts Adrian Rotunno weten. “Hun kamergenoten worden beschouwd als contacten met een hoog risico, dus in het belang van de gezondheid van de renners, het team en de community hebben we besloten dat het het beste is dat ook zij worden teruggetrokken.”

Bjerg en Stake Laengen waren actief in de Ronde van Slovenië waar kopman Tadej Pogačar zich voorbereidt op de Tour de France, waar hij normaal gesproken opgaat voor een derde eindzege op rij. De Sloveen staat momenteel derde in het algemeen klassement, op acht seconden van de leider en zijn ploegmaat Rafał Majka. De Ronde van Slovenië duurt nog tot en met zondag, als de ronde eindigt in Novo Mesto.

Update

Na het eerste bericht rond Hirschi en Bjerg, volgde een update waarin UAE Emirates meldde dat ook Diego Ulissi vanochtend in de Ronde van Zwitserland positief testte op het coronavirus. Om de veiligheid van de ploeg en de bredere wielergemeenschap niet in gevaar te brengen, besloot de ploeg om zich helemaal terug te trekken uit de Zwitserse etappekoers.