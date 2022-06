Vier renners van EF-EasyPost testen positief op corona in Ronde van Zwitserland

Update

Een domper voor EF Education-EasyPost in de Ronde van Zwitserland. De Amerikaanse formatie moet vier renners naar huis sturen, nadat zij positief waren getest op het coronavirus. Dat maakte ploegmanager Jonathan Vaughters bekend op social media. Het gaat om Stefan Bissegger, Rigo Urán, Hugh Carthy en Alberto Bettiol.

Vaughters laat weten dat vanmorgen vier van zijn renners positief zijn getest op het coronavirus. “In lijn met het teamprotocol, hebben we alle renners en de staf op het coronavirus laten testen. Vanmorgen zijn vier renners positief getest. Niemand van de staf testte positief. Deze renners zullen vandaag op een veilige manier naar huis worden gestuurd.”

“We hebben besloten om de twee overgebleven renners de mogelijkheid te geven om te starten, met toestemming van onze medische staf. Samen met onze ondersteunende staf hebben deze renners geen symptomen en meerdere negatieve testen afgelegd tijdens deze Tour de Suisse. We zullen echter twee keer per dag blijven testen”, aldus de Amerikaanse oud-prof.

EF Education-EasyPost verscheen met Rigoberto Urán, Stefan Bissegger, Alberto Bettiol, Hugh Carthy, Neilson Powless, Jonas Rusch en Tom Scully aan de start van de Zwitserse ronde. Van hen staakte Scully gisteren in de vijfde etappe al de strijd. Powless staat er na vijf ritten het best voor in het algemeen klassement, zevende op 28 seconden van het geel.

Kort na de tweets van Vaughters maakte de ploeg bekend om welke renners het gaat. Het betreft Stefan Bissegger, Rigoberto Urán, Hugh Carthy en Alberto Bettiol. Deze vier renners worden uit koers gehaald. Ook UAE Emirates kampt met meerdere coronagevallen in de ploeg, zowel in de Ronde van Zwitserland als de Ronde van Slovenië.

Ok. So. It’s early, so I’m writing this on behalf of the @EFprocycling: As per team protocol, we have been COVID testing all riders and staff. This morning 4 riders tested positive. No staff tested +. Those riders will be sent home, in a safe way, today. 1/2 — Jonathan Vaughters (@Vaughters) June 17, 2022

We have decided to give the option of starting to the remaining two riders, with the consent of our medical staff. Along with our support staff, these riders have no symptoms and multiple negative tests during this Tour de Suisse. However we will continue testing twice per day. — Jonathan Vaughters (@Vaughters) June 17, 2022