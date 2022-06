Nieuwe COVID-19-gevallen in de Ronde van Zwitserland

Update

De Ronde van Zwitserland verloor vrijdag al een grote groep renners na positieve coronatests, en ook vandaag gaan renners niet van start vanwege COVID-19. WielerFlits bundelt op deze plek de uitvallers.

Marco Haller van BORA-hansgrohe verschijnt niet aan de start in de zevende rit van de Ronde van Zwitserland. De Oostenrijker, vorige maand winnaar van een etappe in de Ronde van Noorwegen, testte vanochtend positief op het coronavirus en moet de Zwitserse rittenkoers noodgedwongen vaarwel zeggen.

Haller is de vierde uitvaller bij BORA-hansgrohe in de Ronde van Zwitserland. Gisteren raakte de Duitse ploeg kopman Aleksandr Vlasov, op dat moment leider in het algemeen klassement, en de Duitser Anton Palzer al kwijt nadat zij positief testten op COVID-19. De Deen Frederik Wandahl ging in de vierde etappe niet meer van start, nadat hij in de derde rit ten val was gekomen.

Na de opgave van Haller, heeft BORA-hansgrohe alleen nog Sergio Higuita, Felix Großschartner en Maximilian Schachmann in koers. Alle drie de renners staan er nog uitstekend voor in de strijd om het algemeen klassement: Higuita staat derde op 10 seconden, Großschartner vijfde op 34 seconden en Schachmann twaalfde op 1:47 minuut.

🇨🇭 #tourdesuisse2022@mhaller91 will not start today’s @tds stage due to a positive COVID result this morning. — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) June 18, 2022

Update

Groupama-FDJ moet verder zonder Quentin Pacher. Ook al vertoonde geen enkele renner of lid van de staf symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, voerde de ploeg gisteravond tests uit. Daarbij kreeg Pacher, gisteren nog zesde in de etappe naar de Moosalp, een positieve testuitslag terug. De 30-jarige Fransman zal daarom niet van start gaan in de zevende rit.

L’équipe Groupama-FDJ, dont aucun des coureurs et du personnel ne présentait de symptôme évocateur de la Covid-19 sur le Tour de Suisse, a procédé à un test de dépistage hier soir. Il s’est révélé positif pour Quentin Pacher, qui ne prendra donc pas le départ de la 7e étape. — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) June 18, 2022