Jumbo-Visma stapt uit de Ronde van Zwitserland vanwege corona in de ploeg

Jumbo-Visma zal donderdag niet van start gaan in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland. Het Nederlandse team stapt uit de wedstrijd omdat er corona in de ploeg is geslopen. Het is niet duidelijk wie het virus heeft opgelopen.

Na vier etappes zit de Ronde van Zwitserland erop voor de renners van Jumbo-Visma. “Reden is dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen corona opnieuw in de ploeg is geslopen”, valt te lezen op de teamsite. “In het belang van de gezondheid van de renners en staf en ter bescherming van het peloton en de wedstrijd achten het medische en het sportieve management van de Nederlandse formatie terugtrekken uit de Zwitserse rittenkoers het verstandigste besluit. Het besluit is genomen in overleg met de directie van de Tour de Suisse.”

Vrees Zeeman wordt werkelijkheid

Zeeman zei eerder in gesprek met WielerFlits al dat hij rekening hield met een dergelijk scenario. “Als je besmet bent, is het niet zo dat je daar zo maar klaar mee bent. Sommigen hebben alleen een snotneus, maar anderen zijn er nog altijd echt ziek van. Als dat je overkomt, kun je gewoon een streep zetten door de Tour. Je kunt dan geen topprestatie meer leveren.”

“Dat gebeurt nog steeds. Je leest het niet allemaal meer in het nieuws, maar wij hebben nog altijd te maken met coronabesmettingen tussen onze renners. Daarom moeten we voorbereid zijn om last minute te schakelen”, aldus Zeeman. Vandaar dat Jumbo-Visma onlangs ook bekend maakte dat de Tourselectie nog niet (grotendeels) vastligt, zodat er nog opties zouden zijn om uit te kiezen, in het geval corona toe zou slaan.

Gevolgen Tourselectie

“De zes namen die we aan het begin van het seizoen gecommuniceerd hebben (Wout van Aert, Rohan Dennis, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Primož Roglič en Jonas Vingegaard, red.), die maken een heel grote kans. Máár: daar zetten we nog andere mannen bij. Dat doen we mede door onze ervaringen van dit jaar. Gijs Leemreize reed een fantastische Giro d’Italia, maar zijn voorbereiding was niet goed. Zes dagen voor de start van de Giro kregen wij namelijk het bericht dat Chris Harper positief testte op corona. Dat is precies een reden waarom wij nu onze opties open houden.”

Op de ploegsite stelt Jumbo-Visma evenwel dat de situatie “vooralsnog” geen gevolgen geeft voor de Tourselectie, “al moeten daarbij de ontwikkelingen van de komende dagen uiteraard worden afgewacht.”

🇨🇭 #TourdeSuisse2022 Team Jumbo-Visma verschijnt vandaag niet aan de start van de vijfde etappe van de Tour de Suisse. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is er opnieuw corona in de ploeg geslopen. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) June 16, 2022