Gele trui Aleksandr Vlasov uit Ronde van Zwitserland na positieve coronatest

Aleksandr Vlasov van BORA-hansgrohe gaat niet meer van start in de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland. De winnaar van de vijfde rit en drager van de gele leiderstrui testte positief op het coronavirus en moet de wedstrijd noodgedwongen verlaten. Ook ploegmaat Anton Palzer moet in Zwitserland opgeven vanwege een positieve coronatest.

Vlasov won gistermiddag nog de etappe naar Novazzano en nam de koppositie in het algemeen klassement over van de Brit Stephen Williams, die ruim 27 minuten verloor. Voor Vlasov was de Ronde van Zwitserland zijn eerste wedstrijd sinds de Ronde van Romandië, waar hij begin mei de eindzege pakte.

Vlasov en Palzer kunnen worden toegevoegd aan de lange lijst renners die door positieve tests niet meer van start gaan in de zesde rit van de Ronde van Zwitserland. Alpecin-Fenix en Bahrain Victorious staan helemaal niet meer aan het vertrek. Voorts zien ook EF Education-EasyPost, Israel-Premier Tech en UAE Emirates renners uitvallen.

🇨🇭 #TourdeSuisse2022

Unfortunately, @ale_vlasov and @AntonPalzer will not start the Tour de Suisse today, due to their positive Covid tests during routine testing.

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) June 17, 2022