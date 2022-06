Team DSM blijft in de Ronde van Zwitserland ondanks drie coronagevallen

Nadat vanochtend bekend werd dat Jumbo-Visma de Ronde van Zwitserland verlaat omdat corona in de ploeg is geslopen, is het ook raak bij Team DSM. Cees Bol, Søren Kragh Andersen en Casper Pedersen hebben positief getest op corona. Het team heeft, in overleg met de wedstrijdleiding en de UCI, besloten om echter wel in de wedstrijd te blijven.

“Helaas hebben Søren Kragh Andersen, Casper Pedersen en Cees Bol positieve resultaten ingeleverd na een routine coronasneltest en zullen ze de Ronde van Zwitserland verlaten”, schrijft Team DSM op zijn sociale media. “In overleg met de wedstrijdorganisator en de UCI zal het team de wedstrijd voortzetten, terwijl de situatie monitoren en door blijven gaan met onze beschermende inspanningen.”

Team DSM gaat in de vijfde etappe van start met drie renners. Nadat eerder Thymen Arensman de koers verliet vanwege problemen met de hitte, zijn alleen Nikias Arndt, Nico Denz en Andreas Leknessund nog over. Leknessund, die rit twee op zijn naam schreef, is de bestgeklasseerde renner van de ploeg. De Noor staat op de vierde plek, in dezelfde tijd als Geraint Thomas, de nummer drie.

