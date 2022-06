Bahrain Victorious en Alpecin-Fenix niet meer van start in Ronde van Zwitserland

Bahrain Victorious en Alpecin-Fenix gaan niet meer van start voor de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland. Beide ploegen kampen met coronagevallen in de ploeg.

Bahrain Victorious heeft vanochtend antigeentests laten uitvoeren op alle renners en de hele staf, nadat een van de renners symptomen van het coronavirus vertoonde. Sindsdien kregen de twee renners die in de vijfde rit opgaven vanwege maaproblemen, Gino Mäder en Hermann Pernsteiner, een positieve uitslag terug. Op advies van het management, het medisch team en de organisatie trok de ploeg zich terug uit de wedstrijd.

Ook Alpecin-Fenix verschijnt niet aan de start van de zesde rit. Twee leden van de ploeg kregen een positief testresultaat terug terug. “In het belang van de gezondheid van alle renners en medewerkers in de Ronde van Zwitserland wordt het verlaten van de wedstrijd door de ploegleiding en de medische staf gezien als de meest verstandige beslissing. Deze beslissing is genomen in overleg met de organisatie van de Ronde van Zwitserland.”

Verder staan ook Rigoberto Urán, Hugh Carthy, Stefan Bissegger, Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Reto Hollenstein, Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech), Joel Suter en Marc Hirschi (UAE Emirates) niet meer aan het vertrek van de zesde rit van de Ronde van Zwitserland.