Deze Nederlanders zitten met een aflopend contract: dit is wat we weten

Overzicht

De heilige datum voor wielertransfers komt er weer aan. Vanaf 1 augustus mogen teams hun nieuwe renners voor 2024 communiceren. Het spelletje is natuurlijk om dat vóór die datum al te achterhalen. In dit artikel zetten we alle vijftien Nederlanders van de WorldTeams op een rij met een aflopend contract. Daarbij de informatie die WielerFlits op dit moment over hen heeft.

Cees Bol

Afgelopen winter maakte Cees Bol in extremis de overstap van Team DSM naar Astana Qazaqstan. De Noord-Hollander was de dupe van het ineen geklapte project rondom B&B Hotels, je zou het al bijna vergeten zijn. Samen met Mark Cavendish tekende Bol voor één seizoen.

Geruststellend nieuws voor hem uit het Kazachse kamp: Bol zal ook in 2024 uitkomen in het azuurblauwe tenue en wellicht zelfs verder. In de wandelgangen circuleert dat hij voor twee jaar heeft bijgetekend.

Julius van den Berg

Sinds zijn profdebuut halverwege in het seizoen 2018 komt Julius van den Berg uit voor EF Education-EasyPost en haar voorlopers. Binnen de ploeg heeft hij de bijnaam Orange Julius (ook wel verkleind tot OJ) gekregen van teambaas Jonathan Vaughters, vanwege Van den Bergs haarkleur.

De tegenwoordig in Roosendaal wonende Noord-Hollander zit bij de Amerikaanse ploeg echter in de wachtkamer voor een nieuw contract. Mogelijk is een stap naar een ProTeam dichterbij.

Marijn van den Berg

Neoprof Marijn van den Berg komt net als zijn naamgenoot Julius (geen familie) uit voor de alternatieve Amerikanen. De sterke sprinter heeft zich de voorbije twee jaar goed ontwikkeld en hij boekte dit seizoen zelfs de eerste twee profzege uit zijn carrière. In februari schoot hij raak in de Trofeo Ses Salines-Alcúdia op Mallorca en vorige maand was hij de beste in de openingsrit van La Route d’Occitanie.

Ondanks voorstellen van verschillende ploegen, blijft Van den Berg zijn huidige ploeg trouw. Hij gaat zijn contract verlengen.

Jos van Emden

Bij Jumbo-Visma staat er nog één vraagteken voor komend seizoen. De Nederlandse topploeg heeft reeds 28 namen onder contract staan. Jos van Emden is daar voorlopig nog niet bij, maar hij kan wel langer bij de ploeg blijven. Die keuze is aan hemzelf. Na het door hem gewonnen NK tijdrijden waren er twijfels hoorbaar in zijn reactie.

De 38-jarige hardrijder kreeg de bevestiging dat hij er naar eigen zeggen nog steeds toe doet. Volgt hij als cultuurdrager bij Jumbo-Visma het voorbeeld van Robert Gesink en Steven Kruijswijk?

Daan Hoole

Daan Hoole is op dit moment net als kameraad Marijn van den Berg neoprof. De sympathieke Zuid-Hollander heeft zich in twee jaar opgewerkt tot een gewaardeerde kracht binnen Trek-Segafredo. Vorig seizoen reed hij zich binnen enkele weken in de selectie voor de voorjaarsklassiekers en dit jaar speelde hij daar al een significante rol, met name in de Ronde van Vlaanderen.

Een vertrek was dan ook niet bespreekbaar. De Amerikaanse ploeg wil deed hem een voorstel voor contractverlenging, dat Hoole accepteerde.

Fabio Jakobsen

Een van de hot prospects op de transfermarkt dit seizoen, was zonder twijfel Fabio Jakobsen. Die laatste wil graag de komende jaren de Tour de France schitteren, maar die optie was bij Soudal-Quick-Step klein gezien de aanwezigheid van Remco Evenepoel. Samen met teammanager Patrick Lefevere kwamen – beiden met pijn in het hart – tot de conclusie dat de wegen scheiden.

Lang leek BORA-hansgrohe de nieuwe bestemming voor Jakobsen, maar uiteindelijk is de keuze gevallen op Team dsm-firmenich.

Wesley Kreder

Er zijn renners in het peloton die er al jaren zitten, zonder direct op te vallen. Een van die coureurs is Wesley Kreder. De 32-jarige Zuid-Hollander is al elf jaar prof, bij onder meer Vacansoleil-DCM, Roompot-Oranje Peloton en Intermarché-Wanty-Gobert en voorlopers.

De laatste twee seizoenen is hij actief voor Cofidis, waar hij opnieuw kwam samen te werken met klimkopman Guillaume Martin. Kreder was ook bij de Waalse formatie een aantal jaar ploeggenoot van de Fransman. Kreders manager is bezig met het in kaart brengen van de opties.

Gijs Leemreize

Het verhaal van Gijs Leemreize is een mooie. Als clubrenner maakte hij begin 2020 de overstap naar het dan nieuwe Jumbo-Visma Development. Een jaar later werd hij vierde in de Ronde van de Toekomst en won hij de Ronde de l’Isard. Vorig jaar maakt hij in de Giro d’Italia veel indruk met zijn aanvallende manier van koersen en ook in het najaar zette hij mooie resultaten neer.

Dit jaar speelt een hardnekkige knieblessure Leemreize parten. Hij verlaat Jumbo-Visma nu voor Team dsm-firmenich, waar hij hoopt op meer eigen kansen.

Tim Naberman

Team dsm-firmenich wil komend seizoen graag weer wat meer Nederlanders in de selectie. Dat hebben ze op de transfermarkt al kracht bijgezet. Met Tim Naberman is er ook nog een Nederlander in de huidige selectie die in het bezit is van een aflopend contract. Of hij ook in 2024 nog bij de ploeg rijdt, is nog de vraag. Naberman zit op dit moment in de wachtkamer en zal moeten nog wat langer moeten wachten of er voor hem een plekje overblijft bij dsm-firmenich.

Sam Oomen

Na drie jaar Jumbo-Visma verkast Sam Oomen naar Lidl-Trek, dat een kleine metamorfose ondergaat. De 27-jarige Tilburger was in mei van grote waarde voor Primož Roglič in de door hem gewonnen Giro d’Italia. Zo’n zelfde rol kan hij bij Lidl-Trek gaan vervullen.

Daar hebben ze met Mattias Skjelmose en Tao Geoghegan Hart (die naar verluidt overkomt van INEOS Grenadiers) sterke kopmannen voor de grote rondes. De Amerikaanse ploeg is sowieso actief op de transfermarkt, wellicht dat daar nog meer versterkingen bij komen.

Oscar Riesebeek

Bij Alpecin-Deceuninck rijdt er met Oscar Riesebeek ook een Nederlander die met een aflopend contract zit. De 30-jarige Gelderlander is intussen bezig aan zijn zevende seizoen als prof, waarvan de laatste vier in Belgische dienst. Bij het WorldTeam is Riesebeek uitgegroeid tot een gewaardeerde kracht.

Dit seizoen reed hij op het NK en de Schwalbe Classic na, louter zware WorldTour-rittenkoersen. Hij is een vertrouweling van kopman Mathieu van der Poel en na de Tour de France gaat de ploegleiding met Riesebeek om tafel om een contractverlenging te bespreken.

Timo Roosen

Volgend seizoen zal Timo Roosen voor het eerst in zijn profcarrière een ander shirtje dragen dan dat van Jumbo-Visma en diens voorgangers. Na negen seizoenen voor dezelfde ploeg maakt hij de overstap naar Team dsm-firmenich. De 30-jarige Brabander is een waardevolle versterking voor de klassiekerkern én sprinttrein, waar ze met Fabio Jakobsen een wereldtopper als kopman krijgen.

In het verleden maakte Roosen als lead out furore met Dylan Groenewegen. In 2018 loodste hij hem naar twee ritzeges in de Tour. Roosen maakt dezelfde transfer als Gijs Leemreize.

Ide Schelling

Na vier jaar BORA-hansgrohe trekt Ide Schelling aan het eind van 2023 de Duitse deur achter zich dicht. De rasaanvaller had een moeilijk jaar in 2022, maar staat er dit seizoen weer helemaal. Hij kon ook bij BORA-hansgrohe blijven, maar de Hagenees heeft besloten om een nieuw avontuur aan te gaan.

Hij maakt deze winter de overstap naar Astana Qazaqstan, waar hij Cees Bol tegenkomt. Bij de ploeg van Alexander Vinokourov kan Schelling meer kansen krijgen in zowel de grote rondes (door het ontbreken van een klassementsrenner) als in de klassiekers.

Antwan Tolhoek

Twee jaar geleden kwam Antwan Tolhoek met veel verwachtingen over van Jumbo-Visma naar Trek-Segafredo, nu Lidl-Trek. De 29-jarige Zeeuwse klimmer heeft sindsdien echter de pechduivel onder zijn snelbinders. Zo staat hij dit jaar sinds de UAE Tour aan de kant met een peesontsteking in zijn knie.

Hij probeerde het na een lange herstelperiode in het Critérium du Dauphiné, maar moest toen al snel opgeven in de eerste etappe. Zijn rentree staat nu gepland voor de Ronde van Polen. Dat is nodig ook, want Tolhoek heeft nog geen nieuw contract gekregen.

Bram Welten

Ook Bram Welten heeft nog geen nieuwe verbintenis ondertekend, maar dat is meer uit luxe. De 26-jarige Noord-Brabander besloot twee jaar geleden om zich voortaan te specialiseren in de rol als sprintaantrekker. De laatste twee jaar werkte hij veel samen met Arnaud Démare, maar hij vertrekt volgens de wandelgangen naar Arkéa Samsic. Dat is de oude ploeg van Welten, maar of er uit die hoek een aanbieding ligt is niet bekend.

Hij kan wel blijven bij zijn huidige formatie, maar daar ontbeert het volgend jaar aan een goede sprinter. En dat terwijl lead outs gewild zijn op de transfermarkt. Welten hoeft zich met andere woorden geen zorgen te maken.