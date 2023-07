Ook Gijs Leemreize gaat Jumbo-Visma verlaten voor Team dsm-firmenich

In navolging van Sam Oomen en Timo Roosen gaat ook Gijs Leemreize na dit seizoen Jumbo-Visma verlaten. Net als Timo Roosen kiest Leemreize voor een toekomst bij Team dsm-firmenich. Het is duidelijk dat de ploeg van Iwan Spekenbrink het Nederlandse aandeel in de ploeg weer aan het vergroten is. Ook sprinter Fabio Jakobsen heeft immers voor de in Deventer gevestigde ploeg gekozen. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

De nog altijd pas 24-jarige Leemreize verdedigt sinds 2021 de kleuren van het WorldTeam van Jumbo-Visma. Dat jaar liet hij met een vierde plaats in de Tour de l’Avenir meteen zijn kwaliteiten als klassementsrenner zien. De laatste jaren is deze rittenkoers immers de beste referentie voor talentvolle ronderenners. De Tour-winnaars Tadej Pogacar en Egan Bernal wonnen ook een recente editie van deze Franse rittenkoers. Leemreize eindigde in 2021 achter Tobias Johannessen, Carlos Rodríguez en Filippo Zana. Later dat jaar schreef hij de Ronde de l’Isard op zijn naam.

Vorig jaar maakte de uit Ruurlo afkomstige Leemreize zijn debuut in een grote ronde in de Giro d’Italia. Met liefst vijf top-tien klasseringen was hij een van de revelaties in deze rittenkoers. Zo werd hij tweede in de rit naar Lavarone en derde op weg naar Genova.

Lees ook: Dsm–firmenich wil verder met wielerploeg tot en met 2028

Eerder meldde WielerFlits al dat Team dsm-firmenich het contract met de wielerploeg van Iwan Spekenbrink gaat verlengen tot en met 2028. Jakobsen wordt een speerpunt in de ploeg en zal de komende drie jaar de kleuren van Team dsm-firmenich verdedigen. In de sprinttrein van Jakobsen krijgt ook Timo Roosen een belangrijke rol.

Team dsm-firmenich had ook interesse in Sam Oomen van Jumbo-Visma, maar de Brabander heeft uiteindelijk voor Lidl-Trek gekozen.

Lees ook: Timo Roosen gaat sprinttrein van Fabio Jakobsen versterken