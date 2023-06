‘Steunpilaar’ Robert Gesink verlengt voor laatste keer zijn contract bij Jumbo-Visma

Robert Gesink zal ook in 2024 uitkomen voor Jumbo-Visma. Dat heeft de Nederlandse ploeg vandaag bekendgemaakt. Het is wel de laatste keer dat de Nederlandse klimmer zijn krabbel heeft gezet onder een contract: eind 2024 stopt hij met wielrennen.

“Ik kijk ernaar uit om nog een jaar langer door te gaan met deze groep”, is Gesink enthousiast. “De motivatie is nog groot en ik heb het heel erg naar mijn zin hier. In december had ik met de ploeg afgesproken dat we na de Giro verder zouden praten over een eventueel wielerpensioen. Het teammanagement liet de beslissing daarbij volledig aan mij, wat ik apprecieer.”

“Het was al een rollercoaster van een carrière tot nu toe. Ik heb de goede en slechte kanten van de wielersport gezien. Ik ben blij dat ik die ervaring kan delen met de jonge talenten in de ploeg”, stelt de Nederlander, die al sinds zijn profdebuut in 2007 uitkomt voor de Nederlandse formatie.

Gesink was in de eerste jaren van zijn carrière nog een van de kopmannen van (toen nog) Rabobank, Belkin en Team LottoNL-Jumbo, maar heeft zich de laatste jaren weten om te turnen naar een waardevolle helper en meesterknecht van kopmannen als Primož Roglič en Wout van Aert. “Ik ben het team heel dankbaar en dat is wederzijds. In de voorbije jaren gaf ik steeds het beste van mezelf en ik voeg daar met veel zin nog een jaar aan toe”, besluit Gesink.

Merijn Zeeman: “Robert is een icoon”

Ook sportief manager Merijn Zeeman is blij dat Gesink in 2024 ook nog zal uitkomen voor de ploeg. Jumbo-Visma omschrijft de inmiddels 37-jarige renner als een ‘steunpilaar’. “Robert is een icoon van ons team en daar zijn wij zuinig op. Al vele jaren is hij een steunpilaar. Zijn contract verlengen was voor ons een logische beslissing en gelukkig deelde hij die mening.”