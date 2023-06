Jos van Emden laat op NK tijdrijden zien dat hij nog steeds de beste kan zijn: “Dit is het toetje”

Video

Jos van Emden is uitzinnig van vreugde, wanneer bekend wordt dat hij Nederlands kampioen tijdrijden is geworden. Voor de 38-jarige Van Emden is het zijn vierde titel in de discipline. Al maakt dat het niet minder bijzonder voor de renner van Jumbo-Visma. “Ik ben blijer met deze titel dan met de tweede”, vertelt Van Emden na afloop aan WielerFlits.

De 38-jarige Van Emden realiseert het zich nog niet helemaal, wanneer hij voor de microfoon van WielerFlits staat. De 38-jarige renner van Jumbo-Visma kan zijn gevoelens nog moeilijk duiden. “Ik weet nog niet wat dit met mij doet. Ik ben in ieder geval heel blij mee. Ik had het natuurlijk niet verwacht. Het is een toetje eigenlijk. Ik heb zoveel jaar na de eerste titel nog een titel nagejaagd en dat werd gewoon obsessie, dus Ik was heel blij dat die tweede er kwam. Dat voelde meer als een verlossing. Nu is het gewoon heel fijn.”

Het is al de vierde keer dat de ervaren tijdrijder de Nederlandse titel binnen weet te slepen. Onderweg voelde hij dat hij hard onderweg was. “Ik wist ook wel dat ik echt vooruit ging en dat ik echt een hele goede tijd aan het rijden was. Maar dan nog, het veld dat hier startte was best goed. Dan kan je gevoel je ook bedriegen. Ik ben blijer met deze eigenlijk qua pure blijdschap dan de tweede.

Voor de – in de woorden van Jos zelf – ‘opa van de groep’ is deze titel ook een fijne bevestiging van zijn eigen kunnen. “Het is gewoon heel leuk en fijn en een bevestiging dat je nog meetelt. Tuurlijk ben je inmiddels de ‘opa van de ploeg’ en rijd je niet meer de uitslagen die je deed. Maar ja, ik doe het gewoon nog met veel plezier en en en ik draag ook gewoon nog hartstikke goed bij. Alleen de tijdritten werden wel wat minder. Dat is gewoon geen leuke constatering. En nu ik doe niet onder voor mijzelf 6 jaar geleden. Ik wil nu heel graag gewoon genieten.”

Over zijn aflopende contract en een mogelijke deelname aan de mixed relay op het WK wil Van Emden nog even niet denken. Als het aan Annemiek van Vleuten ligt doet Van Emden in ieder geval mee aan de mixed relay. Wanneer zij langsrijdt, vraagt ze al toeterend naar de deelname van Van Emden. “Daar ben ik nu nog niet mee bezig, maar het het neemt misschien wel de twijfel weg dat ik nog wel gewoon kan tijdrijden”, lacht Van Emden.