Sam Oomen op weg naar nieuwe toekomst bij Lidl-Trek

Sam Oomen vertrekt op het einde van het seizoen bij Jumbo-Visma en staat op het punt om een contract te tekenen bij Lidl-Trek. Meerdere bronnen hebben dit aan WielerFlits bevestigd. De 27-jarige renner komt bij de Amerikaanse ploeg Bauke Mollema tegen, terwijl in de begeleiding de Nederlanders Steven de Jongh en Koen de Kort een belangrijke rol spelen. Daan Hoole en Antwan Tolhoek zijn na dit jaar einde contract bij Lidl-Trek.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Sam Oomen was in de afgelopen Giro d’Italia nog een belangrijke kracht voor Primoz Roglic. Toch heeft de Brabander in de drie jaar dat hij voor Jumbo-Visma uitkomt zijn talent niet kunnen bewijzen. Na zijn negende plaats in de Giro d’Italia van 2018 (waar hij in dienst reed van Tom Dumoulin, die achter Chris Froome als tweede eindigde) werd Oomen als een toekomstige ronderenner gezien. Door een gebroken heup en een vernauwde liesslagader in het daaropvolgende jaar stagneerde zijn ontwikkeling. Vervolgens kwam de coronastop, waardoor de impact van twee jaar niet op niveau koersen groot werd.

Oomen maakte een jaar later dan zijn maat Tom Dumoulin de overstap van Team Sunweb naar Jumbo-Visma, maar ook hij kon bij de Nederlandse ploeg niet het niveau halen wat in de lijn der verwachtingen lag. De achtste plek in de Ronde van Zwitserland 2021, een tiende plaats in de Ronde van Catalonië 2022 en een twintigste plaats in de Giro d’Italia 2022 waren lichtpuntjes.

Met zijn nog altijd pas 27 jaar was er bij meerdere ploegen, zoals Team DSM-firmenich en Intermarché-Circus-Wanty, interesse in Oomen. De renner besloot voor Lidl-Trek te kiezen omdat hij hier ook de garantie krijgt om geregeld voor zijn eigen kansen te rijden.