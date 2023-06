Antwan Tolhoek keert na drie maanden blessureleed terug: “Ik ga onwijs afzien, maar ik ben blij”

Interview

Een harde valpartij in de UAE Tour eind februari beëindigde het eerste deel van het seizoen van Antwan Tolhoek nog voordat het eigenlijk begonnen was. Als gevolg van die valpartij kreeg de 29-jarige klimmer van Trek-Segafredo een peesontsteking in zijn knie en moest hij wekenlang lijdzaam toezien hoe anderen koersten, maar hij niet. Tegenover WielerFlits vertelt hij over het herstel, afzien in het komende Critérium du Dauphiné en zich thuisvoelen in… Thailand! Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Als we Tolhoek bellen is hij voor eventjes terug in het Zeeuwse, in zijn geliefde mosseldorp Yerseke om precies te zijn. Hij werkte een laatste training achter de scooter af en vloog ’s avonds naar Frankrijk. “Het gaat lekker, het gaat weer goed”, vertelt hij opgelucht. “Ik ben echt blij dat ik weer mijn koffers kon pakken om te koersen. Na die val in eerste rit van de UAE Tour, had ik eigenlijk heel veel last van mijn knie. Toch ben ik doorgefietst, maar na een paar dagen werd het toch duidelijk dat het iets erger was dan we aanvankelijk dachten. Er waren een paar pezen in mijn knie beschadigd en die zijn gaan ontsteken. En die bleken dan superslecht te herstellen.”

Tolhoeks geduld werd vervolgens weken op de proef gesteld. “Nadat ik eerst de training weer had opgepakt, kwam de pijn terug. Dus moest ik weer stoppen met fietsen. Het was niet top en het duurde en duurde maar. Op een gegeven moment wilden ze me eigenlijk opereren, maar dan lag ik er helemaal uit. Daar heb ik toen niet voor gekozen. We hebben toen een week langer gerust en daarna voorzichtig opgebouwd. Dat heeft tot op heden gelukkig goed gewerkt. Ik heb nu vier weken kunnen trainen. Dat ging steeds beter, als is het nog verre van goed. Maar het is wel goed genoeg om in ieder geval mee te kunnen doen in de Dauphiné en daar mijn ploeg te helpen.”

Aflopend contract

Het is voor de Nederlander de tweede grote blessure bij zijn Amerikaanse werkgever. Vorig jaar brak hij een aantal ribben en zijn schouder in de Ronde van Polen. “Maar dan weet je wat er aan de hand is”, stelt hij. “En toen zat ik eigenlijk binnen vijf weken weer op de fiets en niet veel later koerste ik ook alweer. Alleen een peesontsteking duurt heel lang, omdat pezen slecht doorbloed zijn. In 2018 heb ik het bij LottoNL-Jumbo ook gehad. Toen duurde het twee maanden voordat ik terugkwam, maar werd ik wel dertiende in de Tour of California, elfde in de Dauphiné en reed ik daarna de Tour de France. Toen kwam ik dus heel goed terug en daar houd ik me aan vast.”

Tolhoek kijkt daarom met vertrouwen uit naar de rest van het seizoen, maar weet ook hoe laat het is. “Ik ben nu nog niet op het niveau als toen ik in 2018 terugkeerde in competitie. Komende week zal dan ook een pittig weekje voor me zijn. Ik weet welk niveau nodig is om goed mee te doen in de Dauphiné en ik weet wat mijn niveau nu is. Het gaat heel zwaar voor me zijn, hopelijk maakt het me wel beter. Maar ik ben heel blij dat ik straks weer eens bij de ploeg ben en een rugnummer kan opspelden. Daarna hebben we gelukkig nog een heel najaar waarin ik genoeg kan koersen en kan laten zien wat ik kan. Normaal rijd ik straks de Ronde van Polen en de Vuelta a España.”

“Dat zijn ook mijn twee grote doelen. Daar wil ik echt weer mijn hoge niveau halen en schitteren”, gaat hij verder. Dat is misschien ook wel nodig. Tolhoek kwam in 2022 met hoge verwachtingen over naar Trek-Segafredo. Zijn contract loopt na dit seizoen af. “Dat speelt altijd een beetje in je achterhoofd. Alleen de laatste maanden heb ik daarop geen invloed kunnen uitoefenen. Dan heeft het niet veel zin om je daarover druk te maken. Ik fiets nog altijd heel graag en ik weet dat ik heel hard kan fietsen. Ik voel me hier in ieder geval op mijn plek, want ik ben blij met de hulp van de ploeg de laatste maanden. Ik ga er vanuit dat ik ook komend seizoen bij Lidl-Trek zal rijden.”

Avonturen in Thailand

Sinds twee jaar woont Tolhoek in Andorra. Naast die plek en Yerseke, heeft hij nóg een thuis. Samen met Sam Oomen en Lennard Hofstede heeft hij een appartementje in Thailand. “Ik zeg altijd dat ik heel veel train, maar eigenlijk lig ik alleen maar op de massagetafel… Nee, grapje hoor!”, zet de Zeeuw de toon. “Zo’n acht jaar geleden ben ik er voor het eerst geweest, samen met Nick van der Lijke. Zijn stiefopa woont daar. Ik wilde destijds alleen mee als we zonder fiets gingen, want ik wilde het land zien. We zagen daar alleen veel fietsers. Eerst huurden we een scooter, maar kort daarna toch ook maar een fiets.”

“Met een paar locals zijn we toen een berg op gereden”, vertelt Tolhoek. “Dat was supergaaf! De wegen waren heel erg goed en het was er ook heel veilig, iets wat ik helemaal niet verwachtte. We zeiden toen meteen dat we het jaar erop richting het seizoen zouden opbouwen in Thailand, in plaats van in de regio rondom Calpe. Daarna is het een beetje uit de hand gelopen, haha. Naast Andorra en Zeeland is Thailand eigenlijk een beetje mijn tweede thuis. We verblijven altijd bij Nicks stiefopa, waar alles altijd tiptop geregeld is. Hij gaat soms ook met ons mee fietsen en bovendien is het ook een echte Zeeuw. Wellicht dat ik me daardoor extra thuisvoel, want daar vind ik dus ook Zeeuws geouwehoer. Verder houd ik van de hitte en ik merk dat ik daar als renner heel veel beter van wordt om daar te trainen. Het leven is er enorm anders, de mensen zijn supervriendelijk, het weer is altijd goed en je kunt er fantastisch fietsen.”

Er is alleen de lange reis. “Het is inderdaad aan de andere kant van de wereld, ja. Maar plaats het eens in perspectief. Het is een dag reizen met het vliegtuig, maar Andorra is een dag rijden met de auto. Dan valt het wel mee. Ik kom toch wel een keer of vier per jaar in Thailand, nu. We hebben er ook onze eigen fietsen en materiaal staan. Sam en ik hebben het er heel erg naar ons zin. Na mijn carrière zie ik me er ook wel naartoe emigreren, moet ik zeggen. Al kom ik dan wel ooit weer terug naar Zeeland, hoor! Maar eerst maar weer eens koersen. En als het mag gebeuren, zou ik alle mensen die me hebben geholpen graag ergens met een zege bedanken. Daar gaan we voor!”

Wedstrijdprogramma Antwan TOLHOEK