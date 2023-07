Ide Schelling op weg naar Astana Qazaqstan

Na 2023 lijkt er een einde te komen aan de samenwerking tussen Ide Schelling en BORA-hansgrohe. Het begint erop te lijken dat de 25-jarige Hagenees na vier jaar Duitse dienst andere oorden opzoekt. Verschillende bronnen melden aan WielerFlits dat de aanvaller een akkoord nadert met Astana Qazaqstan voor volgend seizoen.

Na een sterk debuutseizoen in 2020 en een even sterk vervolg in 2021 mocht de Nederlander in dat jaar meteen zijn debuut maken in de Tour de France. In de eerste dagen vertolkte hij een glansrol in zijn strijd om de bolletjestrui. Maar na zijn eerste profzege en verschillende korte resultaten in een aantal mooie wedstrijden, liep het in 2022 voor geen meter bij Schelling. Na een coronabesmetting was zijn hele immuunsysteem in de war en zorgde dat voor een rotseizoen.

Dit jaar gaat het de Zuid-Hollander weer voor de wind. Hij grossiert in ereplaatsen en wist in de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Slovenië opnieuw een rit te winnen. De aanvaller wilde dit jaar graag de Tour de France rijden, maar lijkt zich te mogen opmaken voor de Vuelta a España. BORA-hansgrohe wilde wel graag met hem door, maar Schelling verkiest een nieuw avontuur bij de ploeg van Alexander Vinokourov. Daar komt hij onder andere landgenoot Cees Bol tegen.

Lees ook: ‘Kutseizoen’ brengt Ide Schelling niet aan het wankelen: “Eigen kansen dwing je zelf af”

Meer versterkingen op komst

Bij Astana Qazaqstan lijkt Schelling meer kansen voor zichzelf te kunnen afdwingen. Het ontbeert de ploeg op dit moment aan een echte klassementsrenner en ook in de klassiekers is er niet echt sprake van een kopman bij de azuurblauwen. Ook loopt het dit seizoen niet erg lekker en daarom zou Vinokourov een grondige schoonmaakbeurt door de selectie willen halen. Qua nieuwe namen circuleert ook Afrikaans kampioen Henok Mulubrhan rond, afgelopen week nog eindwinnaar in de Tour of Qinghai Lake.

De Eritreeër van Green Project-Bardiani-CSF Faizanè was begeerd op de transfermarkt, maar zou uiteindelijk gekozen hebben voor Astana Qazaqstan. Datzelfde zou gelden voor Jake Stewart (Groupama-FDJ) en Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa). La Gazzetta dello Sport schreef vrijdag dan weer dat ook Santiago Umba naar Vino en co trekt. De 20-jarige Colombiaan reed eerder al twee seizoenen voor het verdwenen Italiaanse ProTeam Drone Hopper-Androni Giocattoli.

Een komst van Jordi Meeus is dan weer uitgesloten. Dat kwam in Italiaanse media naar voren, maar hij heeft nog een doorlopend contract en is blij bij BORA-hansgrohe. Hetzelfde medium maakte melding van de komst van Max Kanter, sprinter en met name puntenpakker bij Movistar. De Duitser heeft een aflopend contract bij zijn Spaanse werkgever en kan daardoor op zoek naar een andere ploeg. Of dat ook daadwerkelijk om Astana gaat, is niet duidelijk.

Daarnaast liet Vinokourov onlangs ontvallen dat Mark Cavendish nog een jaar langer kan blijven bij zijn ploeg. De 38-jarige Brit kondigde in de Giro d’Italia zijn afscheid aan en ging in deze Tour de France nog één keer opzoek om het recordaantal ritzeges in de Tour de France op zijn naam te krijgen. Nu deelt hij dat nog met Eddy Merckx; beiden wonnen 34 keer. Cav kwam echter in de achtste etappe ten val, waarbij hij zijn sleutelbeen brak. Daags voordien eindigde hij nog als tweede in Bordeaux.

Lees ook: Astana hoopt wielerpensioen Cavendish uit te stellen: “Maar het is aan Mark”