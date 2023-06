Fabio Jakobsen op weg naar Team dsm-firmenich

Het is een kwestie van tijd voordat Fabio Jakobsen zijn handtekening onder een contract bij Team dsm-firmenich zet. Meerdere bronnen geven aan WielerFlits aan dat de sprinter zijn keuze heeft gemaakt en dat hij op het punt staat om voor de Nederlandse ploeg te tekenen. Naast Romain Bardet is Jakobsen straks de absolute kopman van de ploeg die als sprintploeg met onder anderen Marcel Kittel en John Degenkolb vanaf 2013 echt op de kaart kwam te staan.

Na zes jaar Soudal Quick-Step ruilt Jakobsen de Belgische ploeg van Patrick Lefevere dan in voor het Nederlandse team van manager Iwan Spekenbrink. De ploeg van Lefevere wil de komende jaren vooral een rondeploeg rond wereldkampioen Remco Evenepoel bouwen. Daarnaast hoopt Lefevere ook in de Vlaamse klassiekers weer een sterkere kern aan de start krijgen. Ten slotte hebben ze met Tim Merlier al een topsprinter voor de komende twee jaar in hun gelederen. Naar verluidt hebben ze bovendien toptalent Luke Lamperti vastgelegd, ook een sprinter.

Met de komst van Jakobsen lijkt Team dsm-firmenich geslaagd in haar missie om een Nederlandse topper aan zich te binden. Olav Kooij en Jakobsen waren prioriteit voor de ploeg van Spekenbrink. De ploeg wil terug naar haar roots als sprintploeg. Met de komst van de Nederlandse topsprinter, kan Team dsm-firmenich verder bouwen aan een sprinttrein rondom Jakobsen. In de sprintkern van de ploeg voor 2024, staan op dit moment Tobias Lund Andresen, Pavel Bittner, John Degenkolb, Nils Eekhoff, Niklas Märkl en Casper van Uden onder contract.

Dat is een vrij jonge kern, waarbij Eekhoff en Degenkolb zich vooral toespitsen op de klassiekers. Andresen, Bittner en Van Uden zijn alledrie nog piepjong en neoprof. Bovendien gelden zij als toekomstige afmakers op dit moment. Märkl is zich dan juist weer aan het toespitsen op een rol als lead out. Dat deed hij in de Giro d’Italia al een keer zeer indrukwekkend, waarbij Alberto Dainese meteen won. De Italiaan beschikt over een aflopend contract, net als Marius Mayrhofer en Sam Welsford. Van die laatste werd donderdag bekend dat hij naar BORA-hansgrohe gaat.

In de transitie van Team dsm-firmenech lijkt de volgende opdracht te zijn om een goede lead out naar de ploeg te halen die Jakobsen kan afzetten tegen de topspurters. Sprintaantrekkers zijn echter schaars op de huidige transfermarkt. Iemand als Danny van Poppel verlengde zijn contract, bijvoorbeeld. Andere sprintaantrekkers die over een aflopende verbintenis beschikken, zijn Simone Consonni (Cofidis), Bram Welten (Groupama-FDJ), Boy van Poppel (Intermarché-Circus-Wanty) of Jakobsens huidige ploegmaats Florian Sénéchal en Davide Ballerini.