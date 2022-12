David van der Poel maakt plaats bij Alpecin-Deceuninck

David van der Poel zal komend jaar geen deel uitmaken van het WorldTeam van Alpecin-Deceuninck. De 30-jarige Nederlander had nog een contract tot het einde van 2023, maar de gebroeders Roodhooft hebben besloten om hem komend jaar in de opleidingsploeg te plaatsen. Jason Osborne bewandelt de omgekeerde weg, weet WielerFlits. Overigens staat Timo Kielich in plaats van Osborne geregistreerd bij de UCI, maar dat is een fout die de bond nog moet rechtzetten.

Onlangs gaf Van der Poel in een uitgebreid interview met RIDE Magazine al aan dat hij na het WK veldrijden in Hoogerheide – als hij een selectie afdwingt – zinspeelt op stoppen met crossen. Hij wil zich vanaf dan volledig concentreren op de weg. “De weg is aantrekkelijker voor mijn rug”, stelt Van der Poel, die de laatste drie jaar lange tijd last had van een slepende blessure. “Ik ben intussen dertig en denk na over de toekomst. Ik heb me nog nooit druk hoeven maken over een contractverlenging. Over de invulling hebben we het al gehad.” In onderling overleg werd besloten dat David komend jaar uitkomt voor Alpecin-Deceuninck Development.

“Ook buiten het fietsen kan ik voor Mathieu en de ploeg een meerwaarde zijn, geven ze aan”, legt Van der Poel uit in RIDE. “Alpecin-Deceuninck blijft maar groeien. Het niveau blijft stijgen. Het is niet meer het kleine familiaire ploegje van een jaar of vijf geleden. Toen waren er nog acht renners en wist je dat je alle koersen reed. De komende drie jaar zijn we een WorldTeam. Daar horen verschillende verplichtingen bij. We trekken nu makkelijker goede renners aan. De ploeg en ik moeten daarover praten en eerlijk zijn naar elkaar. Ik wil en verwacht ook geen vriendendienstje. Ik wil alleen bijtekenen als ikzelf goed genoeg ben.”

In zijn laatste wegkoers van 2022 (Tour de Langkawi) reed hij een sterk slotweekend. Binnen Alpecin-Deceuninck is men ervan overtuigd dat Van der Poel een significante bijdrage kan leveren in wegkoersen in de sprintvoorbereiding in wedstrijden van het 1.1- en 1.Pro-niveau, koersen die hij de laatste jaren reed. In theorie kan DVDP komend jaar alsnog wedstrijden met het WorldTeam rijden door de mix-regel van de UCI, zoals Nicola Conci dat afgelopen seizoen ook deed. Maar door zijn inschrijving bij Alpecin-Deceuninck Development, is het voor hem niet meer mogelijk om mee te doen aan wedstrijden op WorldTour-niveau.

Jason Osborne

Waar Van der Poel dus een stapje terugdoet en – net als alle andere crossers – uitkomt in de opleidingsploeg, maakt Jason Osborne komend jaar zijn profdebuut. De 28-jarige Duitser komt uit het roeien en hij vond via eRacing zijn pad naar het wegwielrennen. Na het vertrek van Jay Vine komt er zo dus opnieuw een eRacer in het WorldTeam van Alpecin-Deceuninck terecht. “Onze principiële filosofie is om minimaal één renner in ons WorldTeam te hebben met een virtuele achtergrond, evenals de cross en het mountainbiken. Daarop rust onze identiteit”, vertelde teammanager Philip Roodhooft nog in de nieuwste RIDE Magazine.

Voor ploegbaas Philip Roodhooft is het klip en klaar is: de Zwift Academy heeft zich bewezen. Afgelopen week nog won Luca Vergallito de editie van 2022. “Zwift is een commerciële partner van ons, laten we dat niet wegsteken”, vertelt Roodhooft. “Maar we hebben wel zelf besloten om mee te werken aan de Zwift Academy. Dat is niet een kwestie van ‘moeten’. Wij geloven weldegelijk in de opportuniteit daarvan, ondanks alle scepsis of eRacing wel een wielerdiscipline is. Wij omarmen deze manier om voor ons team renners te kunnen aantrekken. Het zit in ons DNA om over het muurtje bij andere disciplines te kijken.”

“We zien vooral de toegankelijkheid van eRacing als toegevoegde waarde”, gaat Roodhooft verder in RIDE Magazine. “Als renner is het relatief makkelijker om op de radar van een profteam te komen. Vooral in Oceanië kunnen veel talenten onder de radar blijven. Met de cijfers op Zwift – die zeker niet zaligmakend zijn – kunnen ambitieuze jongens en meiden wel een signaal afgeven dat er ergens een potentieel is. Je kan niet lekrijden of achter een val zitten. Áls je de waardes kunt trappen, kan dat. Zwift is daarom voor ons met name een hulpmiddel in scouting.” Osborne werd in 2020 de eerste wereldkampioen eRacing.