David van der Poel denkt aan einde veldritcarrière

Ride

David van der Poel heeft na een lang wegseizoen onlangs zijn crosstraining weer opgepakt. Zondag dook hij nog eens samen met broertje Mathieu en vader Adrie het bos in. Dat is deze winter wel voor het laatst. “Het wereldkampioenschap moet mijn laatste kunststukje zijn in de cross. Ik denk dat een WK – in ons eigen Hoogerheide, nota bene – een mooi moment is om mijn veldritcarrière af te sluiten”, openbaart David in een uitgebreid interview in de nieuwste RIDE Magazine.

Diep in oktober reed David van der Poel nog de Tour of Langkawi. Hij is blij met de kans die hij van zijn ploeg Alpecin-Deceunink kreeg, want na een slepende rugblessure kon hij zodoende met een goed gevoel de winter in. In de twee laatste Maleisische etappes eindigde de 30-jarige renner als vierde en achtste. “In die laatste dagen voelde ik me op mijn best dit jaar. Die lastige rit die Sjoerd Bax won, had ik ook kunnen winnen”, vertelt hij in de nieuwste RIDE Magazine, die komende week bij abonnees op de deurmat valt en vanaf vrijdag ook te koop is op meer dan 2000 verkooppunten in Nederland en België.

De oudste Van der Poel mikt op een WK deelname in Hoogerheide, waar de familiewortels liggen. “Het moet mijn doel zijn deze winter om daarbij te zijn en iets moois te laten zien. Dan moet ik twee keer de top-16 in een Wereldbeker halen deze winter. Als dat niet lukt, heb ik ook niets op het WK te zoeken. Maar ik mik wel wat hoger dan dat. Dat moet ook lukken als ik net zoals op de weg weinig last van mijn rug ondervindt en de crossen afwerk zoals ik die wil afwerken. Ik werk drie keer per week gericht aan mijn bilspieren, omdat daar de oorzaak van mijn rugpijn zit. De fysio’s vertrouwen erop dat ze het zo kunnen verhelpen.”

Gericht programma

De oudste Van der Poel-telg zal deze winter een kort, intensief programma rijden. “Ik kies de wedstrijden uit die me meer liggen en waar een iets minder sterk startveld is, zeker in mijn eerste crossen. Ik moet daarin slim zijn. De meest snelle crossen met veel draaien en keren, is het meest belastend voor mijn rug. Die zal ik overslaan. Hoe gek het ook klinkt: een zware moddercross voelt dan nog beter. De old skool-rondjes zonder te veel bochten, die heb ik het liefst. Maar ook de zandcrossen, omdat ik die zandtechniek echt in me heb. Koksijde, Mol, Zonhoven, die doe ik altijd heel graag en kan ik ook goed. Daar wil ik me laten zien.”

Meer over zijn beweegredenen om zijn crosscarrière af te sluiten en hoe zijn toekomst eruitziet, lees je in de nieuwe RIDE Magazine. Komende vrijdag 25 november is er om 13.00 uur een launchparty met onder andere Gert Jakobs bij Merida in Apeldoorn. Abonnees van RIDE Magazine zijn uitgenodigd en ook WielerFlits-lezers kunnen daarbij zijn: klik hier!

Het volledige artikel lees je in het winternummer van RIDE. Dit 172 pagina’s dikke wielermagazine staat vol met verhalen waar wielerliefhebbers het warm van krijgen. Hier kan je het magazine alvast even doorbladeren. Bestel hem nu online voor slechts € 9,95 en krijg jouw RIDE binnen enkele dagen thuisbezorgd.