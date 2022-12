Zwift Academy-winnaar Vergallito krijgt kans bij opleidingsploeg Alpecin-Deceuninck

De Italiaan Luca Vergallito zal volgend jaar uitkomen voor Alpecin-Deceuninck. De 25-jarige renner is namelijk de grote winnaar van de Zwift Academy 2022 en heeft zo een plekje afgedwongen bij de opleidingsformatie van de gebroeders Philip en Christoph Roodhooft.

Vergallito nam het in de finale op tegen vier andere kanshebbers: de Belg Jasper Paridaens, de Australiërs Cooper Sayers en Lucas Hoffman en de Brit Will Lowden. De vijf atleten waren de verkozenen na maar liefst 160.000 inschrijvingen voor de Zwift Academy.

In de finale kwam Vergallito dus als winnaar uit de bus. “Profatleet worden is altijd mijn persoonlijke doel geweest en wielrennen zit in mijn hart sinds ik klein ben”, laat hij weten via zijn nieuwe werkgever. “Ik weet dat er veel werk te doen is, maar ik ben er klaar voor en zal mijn best doen. Ik ben Alpecin-Deceuninck en Zwift heel dankbaar dat ik zo’n kans krijg. Ik zal alles geven om hun gelijk te bewijzen.”

De meest spraakmakende winnaar van de Zwift Academy is ongetwijfeld Jay Vine. De Australiër won de wedstrijd in 2020. Na een jaar wennen aan het profpeloton brak de Australiër in 2022 helemaal door op het allerhoogste niveau met twee ritoverwinningen in de Vuelta a España. Vine heeft inmiddels een contract getekend bij miljoenenformatie UAE Emirates.

Profcontract Canyon-SRAM voor Alex Morrice

Bij de vrouwen waren de finalisten van de Zwift Academy de Britse Alex Morrice, de Duitse Nele Laing, de Italiaanse Chiara Doni en de Amerikaanse vrouwen Elena Wu-Yan en Liz Van Houweling. Morrice wist de finale naar haar hand te zetten en zo een profcontract bij Canyon-SRAM te versieren. De 22-jarige Morrice wist zich dit jaar, op een iets lager niveau, nog te onderscheiden in het Britse wielercircuit.