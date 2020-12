Roeier Jason Osborne pakt eerste wereldtitel Esports voor mannen

Jason Osborne is de eerste wereldkampioen Esports voor wielrenners. Op de oplopende finish was de Duitser, die normaal actief is in de roeisport, te sterk voor de concurrentie. Achter hem reden de Denen Andreas Foldager en Nicklas Pedersen naar de tweede en derde plek.

Nadat Ashleigh Moolman-Pasio zich tot de eerste wereldkampioene Esports kroonde, waren de mannen aan de beurt. Onder meer Esteban Chaves, Rigoberto Urán, Iván García, Tom Pidcock, Domenico Pozzovivo, Edvald Boasson Hagen, Daryl Impey, Lawson Craddock en de regerende wereldkampioen cross-country Jordan Sarrou namen plaats op hun fietstrainer. Bij België gingen onder anderen Victor Campenaerts, Thomas De Gendt en Eli Iserbyt van start.

Er verschenen geen Nederlanders aan het vertrek. Net als bij de vrouwen was het Watopia ‘Figure 8 Reverse’-parcours op Zwift, dat ruim anderhalf keer werd afgelegd, het strijdtoneel. Uiteindelijk viel ook in deze wedstrijd de beslissing op de slotklim Hilly KOM Forward, van 900 meter lengte aan 5,5 procent. Osborne had zijn krachten opgespaard tot deze oplopende finale, waar hij duidelijk te sterk was voor de tegenstand.

WK Esports 2020

Uitslag mannen

Jason Osborne – 50,035 km in 1u05m15s

Andreas Foldager – op 1,74s

Nicklas Pedersen – op 2,09s

4. Ollie Jones – op 2,53s

5. Benjamin Hill – op 2,55s

6. Lionel Vujasin – op 2,73s

7. Matteo Dal-Cin – op 2,88s

8. Freddy Ovett – op 3,05s

9. Ryan Larson – op 3,10s

10. Jonas Hvideberg – op 3,11s