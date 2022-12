Jay Vine ziet eRacing niet als dé nieuwe weg: “Daarmee vind je geen Tim Declercqs”

Jay Vine was een van de revelaties van dit najaar. De 27-jarige Australische klimmer verdiende daardoor een transfer van Alpecin-Deceuninck naar UAE Emirates, ondanks een doorlopend contract. Hij dankt zijn profleven aan de Zwift Academy en geldt als de eerste renner die via deze nieuwe weg doorbreekt. “Al ben ik niet het prototype eRacer”, vertelt Vine in de nieuwe RIDE Magazine.

De toekomst van Vine hing door de coronapandemie aan een zijden draadje, eind 2020. “Mijn vrouw was namelijk kostwinner in die periode, omdat ik mijn wielerdroom najaagde. Die constructie konden we niet lang meer volhouden. Maar ik was ervan overtuigd dat ik in het nationale Australische circuit een van de beste klimmers was.”

“Als ik me volledig op de Zwift Academy zou focussen, dan had ik een goede kans om een selectie voor de finale af te dwingen. Drie maanden lang heb ik me vervolgens compleet naar de beesten gereden om goed te zijn. Ik denk dat ik de fitste, lichtste en meest gefocuste Zwift-deelnemer was.”

Toch is Vine er niet van overtuigd dat Zwift of andere eRacing-platforms de toekomstige weg is voor meer aspirant-toprenners. “Soms lijkt Zwift een beetje op echt koersen, ook dankzij het gebruikmaken van drafts bijvoorbeeld. Het is ook geen rocket science. Je kijkt naar de zijkant van je scherm: als daar rode nummers staan, weet je dat je het zwaar krijgt. Staan die er niet, dan is het enigszins makkelijker. Net als dat je in een wegwedstrijd ook niet heel de tijd van voren kunt rijden, want dan win je niet. Toch kun je Zwift niet goed vergelijken met de echte situatie. Trainen op watts per kilogram is betekenisloos als je niet bergop rijdt.”

Na die Ronde van Spanje zag iedereen in ritwinnaar en – tot de achttiende rit – bergkoning Vine de eerste superster die voorkomt uit eRacing. “Maar dat is het niet”, zegt hij zelf. “Denk nu niet dat dit een soort nieuwe weg is naar de profs. Dat kan mogelijkerwijs wel, maar niet zonder koerservaring. Je moet techniek onder de knie hebben.”

“Via Zwift vind je zeker atleten met grote motoren. Maar je hebt meer dan dat nodig. En Zwift stelt je niet in staat om Tim Declercqs te vinden. Types als hem vind je niet specifiek via watts per kilogram en eRacing. Als ik naar mezelf kijk: met louter en alleen Zwift was ik geen – of niet lang – prof geweest.”

