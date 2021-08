Van roeien naar wielrennen: Jason Osborne stagiair bij Deceuninck-Quick-Step

Jason Osborne mag zich de komende weken als stagiair gaan bewijzen bij Deceuninck-Quick-Step. De 27-jarige Duitser maakte de voorbije jaren naam als roeier, maar heeft besloten om het roer om te gooien en zich te richten op een carrière als wielrenner.

Osborne kan terugkijken op een succesvolle roeicarrière, met een wereldtitel in 2018, verscheidene Europese titels en zilver op de voorbije Olympische Spelen van Tokio. De Duitser heeft echter ook al wat laten zien op de wegfiets. Zo won hij vorig jaar de eerste editie van het UCI Cycling Esports wereldkampioenschap, voor enkele erkende profwielrenners. Ook werd hij in 2018 en 2019 al eens achtste en zesde op het Duits kampioenschap tijdrijden bij de profs.

Nu mag hij zich bewijzen bij sterrenformatie Deceuninck-Quick-Step. “Het betekent veel voor mij om hier stagiair te zijn. Ik wilde altijd de transitie maken naar het wielrennen, maar met het roeien was het niet mogelijk om mij 100% te geven. Nu de Spelen voorbij zijn, kan ik mij nu wel focussen. Het is de beste mogelijkheid om dit te doen bij Deceuninck-Quick-Step, de beste ploeg ter wereld. Ze hebben in het verleden getoond dat ze fantastisch zijn in het ontwikkelen van renners”, aldus Osborne.

Proces

“Wielrennen is altijd onderdeel geweest van mijn training bij het roeien. Ik heb veel basistraining op de fiets gedaan vanaf 2012, toen ik mijn eerste wegfiets kocht. Gedurende de jaren kreeg ik er steeds meer passie voor en reed ik ook enkele koersen. Daarna probeerde ik me verder te ontwikkelen. Ik houd van tijdrijden, maar ook heuvelachtige parcoursen waar je explosieve inspanningen moet doen op korte klimmen. Ik weet dat ik nog veel moet leren, maar ik wil het stap voor stap doen en kijken wat ik kan bereiken.”

Koen Pelgrim, de hoofdcoach bij Deceuninck-Quick-Step, is eveneens enthousiast. “We hebben Jasons fysieke mogelijkheden gezien bij het winnen van het WK Esports. Dat werd nog eens bevestigd in een test die we met hem deden. We zijn benieuwd hoe hij het kan vertalen naar koersen. Het wordt een proces voor hem om in het peloton te gaan rijden en zich daar verder in te ontwikkelen We gaan onze ervaring gebruiken om hem te helpen bij die transitie.”

Osborne zal normaal gesproken volgende week zijn debuut maken in Gullegem Koerse. “Je hoopt natuurlijk op een nieuwe Primož Roglič in zo’n verhaal”, zegt Patrick Lefevere in gesprek met Het Nieuwsblad. “Maar we geven hem alle tijd. Ik ben er zelf ook benieuwd naar.”