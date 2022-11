De nieuwe RIDE Wintereditie is vanaf nu verkrijgbaar

Ride

Met de nieuwe RIDE Winter-editie hebben we een wielerblad gemaakt bomvol verhalen die je de winter doorhelpen. Leuk om cadeau te geven tijdens de feestdagen, of gewoon om zelf te houden. Koop hem nu in jouw favoriete boekhandel of online.

RIDE is het wielermagazine dat gemaakt wordt door de redactie van WielerFlits. Waar WielerFlits zich vooral richt op het dagelijkse nieuws uit de koers, focussen we ons met RIDE met name op het plezier van het wielrennen. Met de nieuwe RIDE Magazine ontvang je 172 pagina’s aan verhalen over wat de wielersport zo mooi maakt. Een dik pak leesplezier voor slechts €9,95.

Onze wintereditie staat in het teken van terugblikken en vooruitkijken. Over binnen fietsen op de beste smart trainers, buiten fietsen onder uitdagende omstandigheden, maar ook het opzoeken van adembenemende fietsgebieden waar de zon nog wel schijnt. Daarnaast laten we uiteraard de hoofdrolspelers uit het peloton weer uitgebreid aan het woord. Hoe kijken de profs terug op het afgelopen wielerjaar en hoe bereiden zij zich voor op het nieuwe seizoen?

Wanneer je de nieuwe RIDE online bestelt, dan krijg je hem binnen enkele dagen thuisbezorgd.

Wil je RIDE graag even doorbladeren voordat je hem koopt? Vraag ernaar bij jouw lokale boekhandel. Vanaf vandaag is RIDE namelijk te koop bij meer dan 2.000 verkooppunten in Nederland en België

Heb je zelf een verkooppunt en wil je RIDE verkopen? Neem dan contact met ons op.

Wat kan je verwachten van de nieuwe RIDE?

Een 10 pagina’s lange reportage over seizoensrevelatie Remco Evenepoel Een uniek kijkje achter de schermen tijdens het successeizoen van Team Jumbo-Visma De openhartige David van der Poel doet in ons blad een verrassende uitspraak over zijn toekomst We spraken met Thymen Arensman over het uitstippelen van zijn eigen route naar de top en de keuze voor INEOS Grenadiers Met Vuelta-revelatie Jay Vine spreken we over zijn bijzondere weg naar de top Zegekoningin Lorena Wiebes legden we enkele prangende vragen voor Met Johan van der Velde blikken we terug op zijn roemrijke Giro-periode Veel aandacht voor het WK Gravel, e-racing en ultraracen Een handige rubriek met cadeautips voor de feestdagen De laatste trends op materiaalgebied, met kijkjes achter de schermen bij de Trek-fabriek in Waterloo en het Nederlandse ERE Research Johny Hoogerland je mee door zijn nieuwe thuisbasis Karinthië Reportages over Tre Cime di Lavaredo, de Costa Blanca en fietsen in de sneeuw in de Alpen De columns van Robert Gesink , Thomas De Gendt en Richard Plugge Nog veel meer artikelen met de mooiste wielerfoto’s & boeiende verhalen over de wielersport.



De nieuwe RIDE is nu verkrijgbaar. Hier kan je het magazine alvast even doorbladeren. Bestel hem nu online voor slechts € 9,95 en krijg jouw RIDE binnen enkele dagen thuisbezorgd.