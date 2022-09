David Dekker vervolgt profcarrière bij Franse team Arkéa Samsic

David Dekker gaat zijn loopbaan in Franse dienst vervolgen. De 24-jarige Nederlander tekent op korte termijn een contract bij Arkéa Samsic. Dit betekent dat hij Jumbo-Visma reeds na twee seizoenen verlaat. In dienst van de Nederlandse ploeg kende hij het afgelopen jaar vooral veel tegenslagen.

De jongste zoon van oud-prof Erik Dekker begon zijn profcarrière begin vorig seizoen voortvarend. In de UAE Tour luisterde hij zijn debuut op met twee tweede plekken in massasprints, de eindzege in het puntenklassement en een dag in de leiderstrui. Dekker mocht ook meteen de Giro d’Italia rijden, die hij samen met ploegmaat Dylan Groenewegen volgens planning na dertien dagen verliet. Later in het jaar scoorde hij nog twee top 7-noteringen in de Ronde van Polen.

Bij een val in de finale van de Bretagne Classic brak Dekker vervolgens drie vingers van zijn linkerhand. Daarmee kwam er een einde aan zijn seizoen 2022 en tegelijkertijd was dat het begin van veel miserie. Achtereenvolgens kwam hij akelig ten val in de Ronde van Valencia, had hij een rustperiode nodig om te herstellen en besloot hij te vertrekken bij Jumbo-Visma. Daarna was er het vluchtheuvelincident in de Vuelta a Burgos en stapte hij vorige week ziek uit de Ronde van Slowakije.

Ondanks zijn pechseizoen blijft Dekker behouden voor de WorldTour. Zijn nieuwe ploeg Arkea Samsic heeft op dit moment genoeg punten om voor de komende drie jaar in aanmerking te komen voor een WorldTour-licentie. Het gat met de nummer negentien Lotto Soudal bedraagt meer dan negenhonderd punten en er zijn slechts nog drie weken koers te gaan. Bij de Franse equipe moet Dekker intern de sprintconcurrentie aangaan met Nacer Bouhanni, Hugo Hofstetter en Amaury Capiot.

Bij Arkéa Samsic kwam van 2019 tot en met 2021 de Nederlander Bram Welten uit, die sinds dit jaar in dienst van Groupama – FDJ koerst.