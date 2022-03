David Dekker last rustpauze in: “Het is beter om nu te herstellen”

David Dekker heeft, in samenspraak met zijn ploeg Jumbo-Visma, besloten om wat gas terug te nemen en een rustpauze in te lassen. De 24-jarige Nederlandse sprinter is al een tijdje op de sukkel. “In de afgelopen weken werden mijn prestaties steeds slechter. Het is beter om nu een pauze in te lassen en volledig te herstellen”, laat hij weten via Instagram.

Dekker begon nog met goede moed en hooggespannen verwachtingen aan het nieuwe seizoen, maar kwam in de Ronde van Valencia op akelige wijze ten val en kreeg vervolgens af te rekenen met een coronabesmetting. “Deze foto zegt veel over de voorbije twee maanden: afzien en niet mee kunnen doen met de beteren in koers. Na mijn crash en COVID-infectie is het me niet gelukt om weer op niveau te komen. Na Dwars door Vlaanderen hebben we besloten dat het nu beter is om een pauze in te lassen, uit te rusten en zo volledig te herstellen.”

Opluchting

“Het is nu beter om alles te controleren en ervoor te zorgen dat ik weer gezond ben, vooraleer ik de trainingen oppak met het oog op de volgende koersen in mei. Na mijn crash en handbreuk in 2021 (opgelopen in de Bretagne Classic, red.) was ik zo gemotiveerd om weer te gaan trainen. Ik had grote ambities voor het nieuwe seizoen. Ik was nog nooit zo goed, dat wist ik na twee goede trainingsstages met de ploeg. Ik was klaar om te koersen, om te laten zien wat ik in mijn mars heb.”

Dekker heeft de voorbije weken afgezien, niet alleen op fysiek vlak. “Het ging niet alleen fysiek minder, maar ook mentaal. De laatste twee maanden waren behoorlijk veeleisend, omdat ik zo graag terug wilde keren op mijn oude niveau. Ik heb de lat voor mezelf erg hoog gelegd. Op dit moment ben ik vooral opgelucht dat ik deze periode nu kan afsluiten. Ik hoef me nu niet meer op te jagen. Ik kijk ernaar uit om mezelf straks weer 110% te voelen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door David Dekker (@dekkerdavid)