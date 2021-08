David Dekker breekt drie vingers in Bretagne Classic

David Dekker moet de de Tour of Britain, die zondag begint, aan zich voorbij laten gaan. Bij een val gisteren in de Bretagne Classic-Ouest France brak de eerstejaars neoprof van Jumbo-Visma namelijk drie vingers, waarvan hij eerst moet herstellen.

Dekker kwam in de slotfase van de Bretagne Classic, net als Pascal Eenkhoorn, ten val, waardoor hij niet mee kon sprinten om de overwinning. Al snel was duidelijk dat de 23-jarige Nederlandse renner daarbij zijn hand had geblesseerd. Vandaag maakte zijn ploeg Jumbo-Visma bekend dat Dekker drie vingers van zijn linkerhand heeft gebroken bij zijn val. Daardoor kan hij zondag niet van start gaan in de Tour of Britain.

Het was sowieso een koers om snel te vergeten voor Jumbo-Visma. De ploeg zag eerst Christoph Pfingsten en Chris Harper vallen op een smal stuk weg, waarna Harper moest afstappen. Even later viel Tobias Foss in een zanderige bocht. De Noor moest voor een wond op zijn kin naar het ziekenhuis om te hechten. Jonas Vingegaard reed in de slotfase lek op een gravelstrook. Dekker en Eenkhoorn konden vervolgens niet mee sprinten door opnieuw een val.

Three broken fingers on his left hand for @dekkerdavid after a crash in yesterday's Bretagne Classic🤕 He won't start in the @TourofBritain next week.

