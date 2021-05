Giro 2021: Groenewegen en Dekker gaan morgen niet meer van start

Dylan Groenewegen en David Dekker gaan morgen niet meer van start in de veertiende etappe van de Giro d’Italia. Dat maakte hun ploeg Jumbo-Visma daags voor de bergrit naar de Monte Zoncolan bekend.

“De pijp is bij beide jongens best een eindje leeg”, licht ploegleider Arthur van Dongen toe. “David is een neoprof die nog nooit dertien dagen achter elkaar heeft gekoerst en Dylan had voor de Giro al de nodige tijd geen koers meer gereden. We zijn als ploeg tevreden hoe zij zich de afgelopen dagen hebben gemanifesteerd, maar nu doorgaan zou te veel van hen vergen. De jongens moeten nu rust gaan pakken en daarna weer snel vooruitkijken naar de komende koersen.”

Groenewegen maakte in de Giro zijn comeback in het peloton na zijn schorsing. De Nederlandse sprinter werd in november door de disciplinaire commissie van de UCI met terugwerkende kracht voor negen maanden geschorst, voor het veroorzaken van de horrorcrash met Fabio Jakobsen in de openingsetappe van de Ronde van Polen. In de Giro was de vierde plaats in de tweede etappe zijn beste resultaat. Vandaag kwam hij als tiende over de streep in de rit naar Verona.

Mijn Giro zit er na vandaag op, ik heb genoten van het wedstrijd gevoel en van de besprekingen. Het gevoel wat ik nodig heb om te winnen is terug en ik zal me gaan voorbereiden op de volgende doelen, verder wil ik mijn team bedanken die er elke sprint weer voor gingen. 🙏🏻 — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) May 21, 2021