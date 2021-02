Dekker pakt puntentrui in eerste profkoers: “Echt cool”

Wat goed is, komt snel. Voor David Dekker was de UAE Tour zijn eerste profkoers, maar na zeven etappes werd de 23-jarige sprinter van Jumbo-Visma toch maar mooi gehuldigd als winnaar van de puntentrui.

“Het was een beetje van alles wat vandaag. Het grootste doel was om de groene trui te behouden”, zei Dekker na de laatste etappe. “Tijdens de waaiers zat ik in de voorste groep, wat belangrijk was. Na de hergroepering viel ik, maar toch slaagde ik er vervolgens in om de tussensprint te winnen en het groen veilig te stellen. Zo konden we ook de vierde plaats van Chris Harper beschermen toen EF Education-Nippo daar nog voor wilde rijden. Het is echt cool om de groene trui te winnen. Een of twee weken geleden had ik dat me dat niet kunnen voorstellen. Ik ben erg blij dat ik dit heb bereikt.”

Dekker maakte op de openingsdag van de UAE Tour meteen indruk. In het waaierspektakel naar Al Mirfa wist de neoprof te overleven en na 176 kilometer kwam hij achter Mathieu van der Poel als tweede over de streep. Omdat de Nederlandse kampioen vervolgens naar huis ging na een positieve coronatest in zijn ploeg, mocht Dekker in de tijdrit zelfs in de leiderstrui van start gaan. In de rit tegen de klok moest de 23-jarige renner weliswaar het rood alweer afstaan, maar met het groen kreeg hij een nieuw doel. In de sprintetappes naar het eiland Al Marjan en Palm Jumeirah pakte hij weer veel punten en in de slotrit stelde hij zijn trui veilig.