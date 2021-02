David Dekker meteen voor de leeuwen in UAE Tour: “Ik ben hongerig”

Interview

David Dekker begint zondag in de UAE Tour aan zijn eerste koers als wielerprof. De 23-jarige renner is door Jumbo-Visma meteen aangeduid als sprinter met dienst. Een zware dobber wacht in de massaspurts. “Ik denk dat alleen Arnaud Démare, Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen ontbreken, voor de rest staat de complete wereldtop aan de start”, vertelt Dekker aan WielerFlits.

Vanuit zijn hotelkamer boven het Formule 1-circuit in Abu Dhabi, doet Dekker vrijdagmiddag zijn verhaal. Zondag komt hij dus voor het eerst in actie in het geel-zwarte shirt van Jumbo-Visma en daar heeft hij zin in. “Ik heb er vertrouwen in dat ik een goede voorbereiding en een goede winter heb gehad. Dat ik er klaar voor ben zover ik klaar kan zijn voor mijn eerste koers. Ik kijk er heel erg naar uit en ik heb het gevoel dat mijn niveau weer gegroeid is. Vanuit de ploeg bevestigen ze dat. De laatste vier jaar hebben uitgewezen dat het met neoprofs bizar goed kan gaan. Maar het kan ook normaal gaan en dat is ook prima”, lacht hij.

Samenwerking met Jos van Emden

De zoon van voormalig klassiekerspecialist Erik Dekker richt zich in de Verenigde Arabische Emiraten de komende week op de sprints. “Ik krijg hier mijn kans”, legt Dekker junior uit. “Jos van Emden rijdt hier ook. Straks behoort hij net als mij tot de ploeg voor de Giro d’Italia. Het is belangrijk om elkaar in koers te leren kennen. In eerste instantie zou ik ook samen met Jos de Vuelta a Valenciana doen, twee weken geleden. Maar dat ging niet door. De UAE Tour staat voor mij in het teken om ervaring te krijgen in de sprints met het oog op de Giro. Op WorldTour-niveau zal het er waarschijnlijk heel anders uitzien dan dat ik al gewend ben.”

Ook Christoph Pfingsten zal in dienst van Dekker rijden de komende week. Geen grote trein, maar volgens de jongste van de drie is dat precies genoeg. “In mijn eentje zou ik het niet kunnen”, zegt hij daarover. “Maar ik hoef ook niet per se vijf man te hebben. Een loods van een of twee man voor de laatste drie kilometer, dat heb ik wel echt nodig. Ik zie mezelf niet als diegene die zich wel eventjes bij Sam Bennett in het wiel zet en dat niemand er meer tussenkomt. Ik heb daarvoor ook totaal niet de status om dat zo maar even te gaan flikken. Daarnaast is de ploeg er ook van overtuigd dat je massasprints nooit alleen moet doen.”

Ondervinding is de beste leerweg

Pascal Ackermann, Sam Bennett, Caleb Ewan, Fernando Gaviria en Elia Viviani geven allemaal acte de présence in de UAE Tour. Een startveld om als fan van te likkenbaarden. Maar hoe zit dat bij een debutant die het rechtstreeks tegen hen moet opnemen? “Ik vind dat alleen maar heel erg mooi! Het mooiste dat er voor mij is, is tegen de allerbeste renners ter wereld rijden. Ik ga er deze week snel achter komen hoe het eraan toegaat op het hoogste niveau. Wat we vooral na deze week gaan weten, is wat we moeten verbeteren. Waar we specifiek aan moeten gaan werken. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar.”

“Ik weet dat ik hard kan sprinten”, gaat Dekker verder, die vier biljartvlakke sprints voor zijn kiezen krijgt in de UAE Tour. “Hoe hard dat is na 170 tot 200 kilometer tegen de wereldtop, daar heb ik echt geen idee van. Het kan zijn dat ze me op tien lengtes rijden, maar misschien valt het ook wel mee. Ik heb echt geen flauw idee. Stel ik zit in een toppositie, zeg maar in het wiel van Sam Bennett. Als we dan allebei aangaan, zou ik echt niet weten hoe dicht of hoe ver ik zou eindigen. Dat is wat ik komende week ga ontdekken en dat vind ik alleen maar mooi om te weten. Wijze lessen in het verschiet, zeker met de Giro in het achterhoofd.”

Na de UAE Tour gaat Dekker met een deel van de klassiekerkern op hoogtestage. Het plan voor Dekker was om daarna Brugge-De Panne en Dwars Door Vlaanderen te rijden. Daar zijn de E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen, waar Dekker is aangewezen als vervanger voor Tom Dumoulin, bijgekomen.