Schaafwonden en blauwe plekken voor David Dekker na akelige val in Valencia

David Dekker is vandaag met de schrik vrijgekomen in de Ronde van Valencia. De Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma schatte in de afdaling van de Calicanto, de laatste helling van de dag, op hoge snelheid een bocht verkeerd in en ging rechtdoor. Gelukkig voor Dekker, die de finish in Torrent niet wist te bereiken, valt de schade mee.

Dekker leek zich vandaag op te mogen maken voor zijn eerste sprintkans in de Ronde van Valencia, maar kwam op dertien kilometer van de streep ten val in de afdaling van de Calicanto. Na enkele minuten van onzekerheid zagen we Dekker echter weer naar boven klauteren.

Toch bleek de 24-jarige renner, zoon van ex-prof Erik Dekker, te gehavend om zijn weg te vervolgen. Dekker wist dus niet de finish te bereiken in Torrent, maar de schade blijkt mee te vallen. De renner heeft geen breuken of andere ernstige blessures overgehouden aan zijn crash. Wel kampt hij met meerdere schaafwonden en blauwe plekken.

De Ronde van Valencia was de eerste wedstrijd van Dekker in het nieuwe seizoen. Woensdag kwam hij als 94ste over de streep in de bergetappe naar Torralba del Pinar.

🚴🇪🇸 | Zo dat zag er niet goed uit. David Dekker rijdt zo het ravijn in. Gelukkig lijkt de schade mee te vallen en zit hij alweer op de fiets. #VCV2022 😰😳 pic.twitter.com/q5bDTf8HY8 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 3, 2022