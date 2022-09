Zieke David Dekker gaat niet meer van start in Ronde van Slowakije

Het zit David Dekker dit seizoen niet mee. De 24-jarige renner van Jumbo-Visma zal vandaag niet aan de start verschijnen van de eerste rit in lijn van de Ronde van Slowakije. Dekker is ziek, zo laat zijn werkgever weten via social media. De sterke sprinter was gisteren nog wel gewoon elfde in de proloog in Bratislava.

Voor Dekker is 2022 een seizoen om snel te vergeten. De zoon van voormalig profwielrenner Erik Dekker begon nog met goede moed en hooggespannen verwachtingen aan het seizoen, maar kwam in de Ronde van Valencia op akelige wijze ten val en kreeg vervolgens af te rekenen met een coronabesmetting. Na een moeilijke periode begon hij in mei weer te koersen. In de Ronde van Hongarije en de Sibiu Cycling Tour behaalde Dekker zelfs weer enkele top 10-noteringen.

Zoveelste tegenvaller

In de Ronde van Burgos ging het echter toch weer mis. Dekker kwam in de absolute slotfase van de tweede etappe op hoge snelheid ten val, nadat hij over een verkeersdrempel reed en de macht over het stuur verloor. De Nederlander hield geen zware blessures over aan zijn val, maar het was wel een zoveelste tegenvaller in een frustrerend seizoen. Daar komt nu zijn opgave in de Ronde van Slowakije bij.

Dekker is overigens bezig aan zijn laatste weken als renner van Jumbo-Visma. Hij zou bij de Nederlandse formatie nog wel de kans hebben gekregen om zichzelf in wat kleinere koersen rustig te ontwikkelen, maar Dekker kiest voor een ander traject. Voor hem is er interesse vanuit BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost en vooral WorldTour-nieuwkomer Arkéa Samsic.