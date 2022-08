Ashleigh Moolman-Pasio plakt er bij AG Insurance-NXTG een jaar aan vast

Recentelijk twijfelde ze nog openlijk of ze haar geplande wielerpensioen aan het einde van het jaar wel moest ingaan. Nu heeft Ashleigh Moolman-Pasio de knoop doorgehakt: ze gaat minstens nog een jaar door. Dat doet de renster van SD Worx bij de Nederlandse ploeg AG Insurance-NXTG, dat voor 2023 een WorldTour-licentie heeft aangevraagd. Meerdere bronnen bevestigen het nieuws aan WielerFlits.

Aanvankelijk zou 36-jarige Zuid-Afrikaanse klimster aan het einde van 2022 stoppen met koersen. Maar de nieuwe Tour de France Femmes – waar ze vorige week nog moest opgeven – deed haar doen twijfelen. “We hebben nu het momentum. Het voelt gewoon stom, nadat ik zo’n groot deel ben geweest van het gevecht (om een Tour voor vrouwen te bewerkstelligen, red.). Dat maakt het het bijna waard om er nog een extra jaar aan vast te plakken. Het is vooral de Tour die voor de twijfels zorgt.”

Uiteindelijk haalden teameigenaresse Natascha Knaven-Den Ouden en ploegleider Jolien D’Hoore de Zuid-Afrikaanse over om voor hun project te kiezen. AG Insurance-NXTG zet voor volgend seizoen dus in op een WorldTour-licentie. Het team gaat samenwerken met het Soudal-Quick-Step van Patrick Lefevere. Onlangs werden de eerste zes namen voor de ploeg van 2023 aangekondigd. Daarnaast jaagde het team ook op de handtekening van Lorena Wiebes, die uiteindelijk voor SD Worx koos.

Na het mislopen van Wiebes lonkte Lefevere al voorzichtig naar Lotte Kopecky. De sterke Belgische is nu vaak nog de sprintster met dienst bij SD Worx, al is de winnares van Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen van dit jaar zo veel meer dan dat.

Ervaren klimster

Met Moolman-Pasio haalt de Nederlandse ploeg een sterke en ervaren klimster binnen. Ze reed zeven keer bij de eerste tien in de Giro d’Italia Donne, met een tweede plek in 2018 en 2021 als beste resultaat. In 2017 won ze ook de Ronde van het Baskenland voor vrouwen, door Annemiek van Vleuten voor te blijven. Dit voorjaar werd ze nog derde in Strade Bianche, vierde in zowel de Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik en zevende in de Amstel Gold Race. In de Tour moest ze vorige week opgeven.

Moolman-Pasio werd in 2011 prof bij Lotto Belisol en reed daarna ook voor het Noorse Hitec Products, het Zwitserse Cervélo-Bigla en de Nederlandse teams CCC-Liv en dus SD Worx. Nu voegt ze daar met AG Insurance-NXTG een nieuw Nederlands hoofdstuk aan toe. Ook Silvia Persico – die we tevens kennen uit de cross – is in beeld bij de ploeg. De Italiaanse (25) breekt dit jaar helemaal door als klassementsrenster. Ze werd vorige maand zevende in de Giro en afgelopen week vijfde in de Tour.

Volgens de geruchten houdt Persico’s ploeg Valcar-Travel & Service aan het einde van het seizoen overigens op te bestaan. Sprintster Chiara Consonni – het zusje van Cofidis-sprintaantrekker Simone – zou onderdak gevonden hebben bij UAE Team ADQ. Andere bekende rensters van Valcar zijn onder meer veldrijdster Alice Maria Arzuffi, Lizzie Stannard (het zusje van Alpecin-Deceuninck-renner Robert) en Elena Pirrone. Zij werd in 2017 wereldkampioene op de weg en in de tijdrit bij de junioren.