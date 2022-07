AG Insurance-NXTG dient aanvraag in voor toetreding Women’s WorldTour in 2023

AG Insurance-NXTG wil volgend jaar de stap omhoog maken. De formatie, die momenteel uitkomt op continentaal niveau, heeft een aanvraag ingediend bij de UCI om in 2023 toe te treden tot de Women’s WorldTour.

“We hebben officieel een aanvraag ingediend om een Women’s WorldTeam te worden”, laat Natascha Knaven-den Ouden, die de dagelijkse leiding in handen heeft, weten via een persbericht. Het team wil volgend jaar dus al deel uitmaken van de Women’s WorldTour en zal acht rensters van de huidige kern ‘overhevelen’ naar de WorldTour-ploeg. Het gaat om Julia Borgström, Ilse Pluimers, Lone Meertens, Gaia Masetti, Anya Louw, Ally Wollaston, Britt Knaven en Maud Rijnbeek.

De ploeg is verder ook naarstig op zoek naar versterkingen en zal op korte termijn enkele ‘ervaren rensters’ verwelkomen. Patrick Lefevere, die sinds dit jaar betrokken is bij het project van NXTG, ziet Lotte Kopecky graag de overstap maken naar zijn vrouwenploeg AG Insurance-NXTG.

‘Opleidingspyramide’

Het team wil volgend jaar dus al deel uitmaken van de Women’s WorldTour, maar de ploeg werkt vanaf 2023 ook met een junioren- en beloftenploeg. “Dit maakt het een uniek project. We hopen niet dat we de laatste ploeg zijn. We hopen dat we een inspiratiebron zijn voor andere topteams om in de toekomst ook een development-team te creëren. Dat is denk ik de sleutel in dit hele project”, schetst Den Ouden.

“Zo moet het naar mijn mening ook zijn binnen het vrouwenwielrennen: dat jonge en ambitieuze rensters de kans krijgen om vanuit de junioren- en U23-formatie de stap te zetten naar de Women’s WorldTour. Dat we de helft van onze huidige U23-rensters opnemen in ons eliteteam, getuigt van onze visie om rensters te laten groeien en te ontwikkelen.”