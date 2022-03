Patrick Lefevere presenteert vrouwenploeg: AG Insurance aan boord als hoofdsponsor

Patrick Lefevere heeft vandaag in Gent zijn nieuwe vrouwenwielerploeg voorgesteld. De teammanager van Quick-Step Alpha Vinyl gaat zoals verwacht samenwerken met de Nederlandse ploeg NXTG Racing Team. Verzekeraar AG Insurance wordt hoofdsponsor tot 2025 en de ploeg zal dan ook door het leven gaan als AG-NXTG.

Dat Lefevere gaat investeren in het vrouwenwielrennen, is al langer bekend. Het uitzendbureau Experza, waarvan de ploegmanager van Deceuninck-Quick-Step medeoprichter is, bundelt namelijk de krachten met UCI-ploeg NXTG Racing. “Het vrouwenwielrennen groeit heel erg snel. Op dit moment heb ik echter het gevoel dat er niet genoeg rensters van een bepaald niveau zijn voor alle huidige WorldTour-teams”, vertelde Lefevere eind december al.

“Daarom doe ik het op de omgekeerde manier en beginnen we bij junioren en jonge rensters. Door hen een omgeving te bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Zo ben ik in contact gekomen met oprichtster Natascha Knaven-den Ouden en zijn we gaan praten. We moeten de pool van kwaliteitsrensters in het peloton vergroten. Dat is hoe je de sport laat groeien. Dat is hoe je de sport duurzamer maakt.”

Drie teams vanaf 2023

De bestaande NXTG-ploeg is een project van oprichter Natascha den Ouden, partner van ex-renner Servais Knaven. Er zal veel veranderen binnen de ploeg. Zo komt er met AG Insurance, al 25 jaar partner van de Belgische wielerfederatie, een nieuwe hoofdsponsor aan boord die zal zorgen voor een flinke financiële injectie. Het is een project voor de langere termijn, aangezien AG Insurance zich tot 2025 heeft verbonden aan de ploeg.

Het team wil volgend jaar al deel uitmaken van de Women’s WorldTour. Vanaf 2023 is er ook een junioren- en beloftenploeg. “Dit maakt het een uniek project. We hopen niet dat we de laatste ploeg zijn. We hopen dat we een inspiratiebron zijn voor andere topteams om in de toekomst ook een development-team te creëren. Dat is denk ik de sleutel in dit hele project”, geeft Den Ouden, die zal aanblijven als teammanager, aan op de persconferentie in Gent.

“We waren op zoek naar een vrouwenploeg om vanaf de basis te beginnen en zo echte fundamenten te bouwen”, vult Lefevere aan. “Het project van Natascha past perfect. We hebben zelf een staat van dienst als het gaat over het werken met en opleiden van jonge renners. We zullen dezelfde filosofie gaan toepassen met dit team, waardoor jonge en getalenteerde rensters een duidelijk en duurzaam pad krijgen om zichzelf te ontwikkelen. In de geest, cultuur en de filosofie die de dagelijkste activiteiten van The Wolfpack bepalen.”

AG-NXTG zal al vanaf donderdag, in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne, onder de nieuwe naam en in de nieuwe outfits koersen.