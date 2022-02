Ashleigh Moolman-Pasio (36) stopt na 2022

Ashleigh Moolman-Pasio begint aan haar laatste seizoen als profwielrenster. De Zuid-Afrikaanse renster, die haar carrière in 2010 begon bij Lotto Soudal Ladies, maakte dit gisteren bekend op de ploegenpresentatie van haar team SD Worx.

Moolman-Pasio vertelt dat het een moeilijke beslissing is geweest om te stoppen. “Hoewel ik de oudste renster van het team ben en nog ouder wordt, was het voor mij extra moeilijk om het juiste moment voor mijn wielerpensioen te vinden, want in het wielrennen ben ik nog heel jong. Ik begon pas later in mijn leven met koersen, nadat ik gestudeerd had”, begint de viervoudig Afrikaans kampioene op de weg.

“Het is erg moeilijk om je fiets aan de haak te hangen op een moment dat je nog steeds progressie kan boeken. Maar ik voel dat ik een geweldige reis heb gehad als wielrenster. Ik ben gegroeid als persoon en denk dat het nu tijd is om de volgende stap te nemen, om de zakelijke kant van de dingen te bekijken”, legt de Zuid-Afrikaanse uit.

Moolman-Pasio, die sinds vorig jaar uitkomt voor SD Worx, werd in totaal elf keer kampioene van haar land – vijf keer in de tijdrit, zes keer in de wegrit. In 2021 wist ze nog een etappe in de Giro Rosa op haar naam te schrijven.