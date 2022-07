Tour de France Femmes doet Ashleigh Moolman-Pasio twijfelen over pensioen

Ashleigh Moolman-Pasio kondigde begin dit jaar aan dat ze na 2022 haar fiets aan de haak zou hangen, maar inmiddels is ze niet meer zo zeker van die beslissing. De Tour de France Femmes heeft haar doen twijfelen. “We hebben nu het momentum”, zegt de Zuid-Afrikaanse in gesprek met VeloNews over het vrouwenwielrennen.

Voor het eerst in jaren is er een Tour de France voor vrouwen. “Het voelt gewoon stom, nadat ik zo’n groot deel ben geweest van het gevecht. Dat maakt het het bijna waard om er nog een extra jaar aan vast te plakken”, aldus de 36-jarige Moolman-Pasio, die zich vaak sterk heeft gemaakt voor de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen. Ze begon in de loop van het seizoen haar eerdere beslissing te heroverwegen.

Had dat te maken met haar prestaties van de afgelopen maanden, zoals een derde plaats in de Strade Bianche? Of komt het volledig door de Tour de France Femmes? “In zeker zin ja. Het is vooral de Ronde van Frankrijk”, zegt de renster van SD Worx. Dinsdag werd Moolman-Pasio derde in de etappe naar Épernay, in 2020 (tijdens de coronacrisis) won ze al eens een etappe in de online Tour de France. Dat was een belangrijk moment, vertelt ze.

Virtuele Tour de France

“Dat was echt voor het eerst dat de vrouwen absoluut gelijk waren aan de mannen wat betreft de Tour. Zelfs met La Course, het was heel frustrerend dat het Tour de France-merk La Course nooit erkende. Het moest gescheiden zijn. De Tour tweette er nooit over, plaatste er nooit iets over op de website. Met de virtuele Tour de France kwam het allemaal op dezelfde website en sociale media. Voor het eerst was de naam van de Tour de France gerelateerd aan vrouwenwielrennen. De aandacht die dat geneerde, was gigantisch.”