Lorena Wiebes over transfer naar SD Worx: “Aanbieding met veel mogelijkheden”

De transfer van Lorena Wiebes naar SD Worx is nu ook officieel gepresenteerd door haar nieuwe ploeg. De beste sprintster van het vrouwenpeloton vertrekt bij Team DSM, waar ze nog een doorlopend contract had. “Ik had in principe graag bij mijn huidige team willen blijven, maar kreeg van Team SD Worx een aanbieding die veel mogelijkheden biedt”, zegt ze.

“Al jaren droomde ik ervan om deel uit te kunnen maken van ’s werelds beste UCI-vrouwenteam, met meerdere wereldtoppers waar ik me ook aan kan optrekken”, gaat Wiebes verder. Door een clausule in haar contract mocht ze, bij een verbeterde aanbieding van een andere ploeg, eerder weg bij Team DSM. “Ik kijk met trots terug op een leerzame en zeer succesvolle tijd bij Team DSM. Ik probeer er nog een succesvolle resterende termijn van dit seizoen van te maken.”

Bij SD Worx is men uiteraard blij met de komst van Wiebes, die tot eind 2025 tekent. “Hoewel wij vooral focussen op de zwaardere wedstrijden en er als ploeg ook van houden om de koers te maken, is het ook wel fijn wanneer je als ploeg een grote kans in de sprint maakt”, aldus ploegleider Danny Stam. “Voor de komende jaren hebben we met Demi Vollering, Lotte Kopecky en Lorena Wiebes drie wereldtoppers in huis die ieder op hun eigen terrein uitblinken.”

Wiebes en Kopecky samen

Kopecky wordt dit jaar veelvuldig uitgespeeld in de sprints door SD Worx, maar ze won ook al Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Een probleem hoeft de combinatie Wiebes-Kopecky niet te zijn, denkt sportief manager Stam. “Met Wiebes gaan we voor de echte massasprints, terwijl Kopecky in de ietwat zwaardere wedstrijden wordt uitgespeeld”, zegt hij.

“De kracht van onze ploeg is altijd geweest dat we met meerdere toppers naast elkaar aan de start staan. Daarnaast komen er steeds meer wedstrijden op de kalender in het vrouwenwielrennen. Dat betekent ook dat we steeds vaker een dubbelprogramma zullen rijden en daar extra in moeten investeren”, aldus Stam.

De zegeteller van Wiebes staat in 2022 al op zeventien overwinningen, waaronder twee ritzeges in de voorbije Tour de France Femmes. In die ronde droeg ze ook een dag de gele trui, maar door een zware valpartij kon ze de Tour niet uitrijden.