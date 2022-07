Infectie dwingt Ashleigh Moolman-Pasio tot opgave in Tour de France Femmes

Ashleigh Moolman-Pasio zal de eerste editie van de Tour de France Femmes niet uitrijden. De Zuid-Afrikaanse stond voor aanvang van de voorlaatste etappe nog vijfde in het klassement, maar kende zaterdag een complete off-day. Wat blijkt nu: Moolman-Pasio kampt met een infectie.

De 36-jarige renster zocht gisteren nog vergeefs naar een verklaring voor haar mindere optreden in de bergetappe naar Le Markstein. “Ik voelde me plots helemaal leeg, op”, was de strekking van haar verhaal. De renster van SD Worx weet nu wat er scheelt: Moolman-Pasio kampt met een infectie en heeft na overleg met de medische staf van haar ploeg besloten om – in het zicht van de haven – de strijd te staken.

“Het is met pijn in het hart dat via deze weg moet laten weten dat ik vandaag niet zal starten in de Tour de France Femmes”, begint Moolman-Pasio haar verhaal op Instagram. “Ik heb last van een infectie en heb besloten om naar mijn lichaam te luisteren. Het is onvoorstelbaar hoe snel het allemaal kan keren. Ik voelde me echt supersterk en kansrijk voor de overwinning, maar een paar uur later was ik volledig leeg…”

“Je leeft als atleet altijd op het randje, balanceert telkens op een dun koord. Jammer genoeg trek ik dit keer aan het kortste eind. Ik wil iedereen bedanken voor de geweldige steun de afgelopen dagen. Het was echt heel erg bijzonder om deel uit te maken van deze geweldige koers. Ik heb een paar dagen nodig om dit te verwerken, maar zal sterker terugkomen! Ik wens mijn ploeggenotes nog erg veel kracht toe voor de slotrit.”

Laatste Tour voor Moolman-Pasio?

De vraag is of Moolman-Pasio ook meteen haar laatste Tour de France Femmes heeft gereden. De klimster kondigde begin dit jaar aan dat ze na 2022 haar fiets aan de haak zou hangen, maar inmiddels is ze niet meer zo zeker van die beslissing. De Tour de France Femmes heeft haar doen twijfelen. “We hebben nu het momentum. Dat maakt het het bijna waard om er nog een extra jaar aan vast te plakken”, liet ze enkele dagen geleden nog weten.