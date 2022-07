Patrick Lefevere lonkt naar Lotte Kopecky: “Wij bieden graag een oplossing”

Patrick Lefevere ziet Lotte Kopecky graag de overstap maken naar zijn vrouwenploeg AG Insurance-NXTG. In zijn column gaat de manager van Quick-Step-Alpha Vinyl, die sinds dit jaar betrokken is bij het project van NXTG, in op de situatie van Kopecky bij haar huidige ploeg SD Worx.

Afgelopen weekend werd namelijk bekend dat Lorena Wiebes na dit seizoen vertrekt bij Team DSM, ondanks een doorlopend contract. “Lorena Wiebes rijdt volgend jaar voor SD Worx en ik heb de indruk dat Lotte Kopecky zich daardoor een beetje koud gepakt voelt. Mochten ze elkaar echt in de weg zitten, dan bieden wij natuurlijk graag een oplossing”, schrijft Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad.

Een eventuele komst van Kopecky (winnares van Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen dit jaar, red.) zou een flinke versterking zijn voor AG Insurance-NXTG, dat momenteel vooral talenten herbergt en moet hopen op wildcards voor grote koersen. “Onze gemiste deelname aan Luik en de Waalse Pijl is meer dan goed gemaakt met de invitatie voor de Tour Femmes. De bedoeling is om met ons team in de toekomst niet meer afhankelijk te zijn van de invitaties. We willen naar de Women’s WorldTour en liefst al volgend jaar“, vertelt Lefevere.

‘Financieel gaat het vrouwenwielrennen hard’

“Op de transfermarkt zoeken we versterking, maar de kalibers Lorena Wiebes zijn financieel voorlopig geen spek voor onze bek. Ook daarin gaat het dameswielrennen hard. De makelaars hebben een nieuwe goudader ontdekt”, geeft de manager aan.

Met het uitzendbureau Experza, waar Lefevere medeoprichter van is, is hij dit jaar ingestapt bij NXTG. Op dat moment werd ook AG Insurance als nieuwe hoofdsponsor gepresenteerd. De dagelijkse leiding bij het team is in handen van Natascha Knaven-den Ouden en Jolien D’hoore is momenteel de ploegleidster.