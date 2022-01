WK veldrijden 2022 in Fayetteville: Programma en uitslagen

Overzicht

Het hoogtepunt van het veldritseizoen is elk jaar het WK veldrijden. In het weekend van 28, 29 en 30 januari 2022 worden de regenboogtruien uitgereikt in Fayetteville, Arkansas, Verenigde Staten. Wie worden de opvolgers van Mathieu van der Poel en Lucinda Brand? WielerFlits zet het programma en de uitslagen op een rij.

WK veldrijden 2022: Programma en uitslagen

Vrijdag 28 januari 2022

WK veldrijden Team Relay (Testevent)







Start: 12.30 uur / 19.30 uur

Finish: rond 13.15 uur / rond 20.15 uur

Zaterdag 29 januari 2022

WK veldrijden junioren vrouwen (U19)







Start: 11.00 uur / 18.00 uur

Finish: rond 11.30 uur / rond 18.30 uur

WK veldrijden beloften mannen (U23)







Start: 13.00 uur / 20.00 uur

Finish: rond 13.45 uur / rond 20.45 uur

WK veldrijden elite vrouwen







Start: 14.30 uur / 21.30 uur

Finish: rond 15.20 uur / rond 22.20 uur

Zondag 30 januari 2022

WK veldrijden junioren mannen (U19)







Start: 11.00 uur / 18.00 uur

Finish: rond 11.45 uur / rond 18.45 uur

WK veldrijden beloften vrouwen (U23)







Start: 13.00 uur / 20.00 uur

Finish: rond 13.40 uur / rond 20.40 uur

WK veldrijden elite mannen







Start: 14.30 uur / 21.30 uur

Finish: rond 15.30 uur / rond 22.30 uur

Dit bericht wordt voorzien van updates.