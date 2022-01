Zoe Bäckstedt maakt favorietenstatus waar op WK veldrijden

Zoe Bäckstedt is de nieuwe wereldkampioene veldrijden bij de juniores. Op het WK in Fayetteville besliste de 17-jarige Britse de wedstrijd al in de eerste ronde door aan te vallen op de lange klim, waarna de andere rensters haar langzaam maar zeker uit het zicht zagen verdwijnen. Bäckstedt is ook al de regerende wegwereldkampioene bij de juniores.

De beste start was voor de Nederlandse Lauren Molengraaf, maar ook Zoe Bäckstedt was goed vertrokken. De Britse was de topfavoriete voor de wereldtitel nadat ze alle vijf de juniorencrossen waar ze dit seizoen aan de start verscheen, had gewonnen. Alleen was de vraag of ze voldoende was hersteld van de coronabesmetting waar ze onlangs mee te maken had. Bäckstedt nam gelijk een paar vraagtekens weg door in de eerste ronde op de lange klim naar de kop te gaan en een gat te slaan.

Voor Fleur Moors, de enige Belgische, was het een openingsfase om snel te vergeten. Ze kreeg te maken met pech en werd teruggeslagen naar de laatste positie. Van voren pakte Bäckstedt vlot een mooie voorsprong, die bij het ingaan van de tweede ronde was opgelopen tot 17 seconden op een eerste groep met Molengraaf, Bentveld, de Canadese Ava Holmgren, de Britse kampioene Ella Maclean-Howell en Federica Venturelli. Uit die groep ging Bentveld, wereldbekerwinnares, op jacht naar de eenzame koploopster.

Bentveld begon met 20 seconden achterstand op Bäckstedt aan de derde ronde, maar zag het verschil vervolgens oplopen naar een halve minuut. Molengraaf ontdeed zich in de derde ronde ook van de groep met Holmgren, Maclean-Howell, Venturelli en de Française Lilou Fabregue, die later was aangesloten, en mocht gaan rijden voor een medaille. Bäckstedt reed controlerend in het rond en begon met een mooie voorsprong aan de laatste ronde. Daarin kwam ze niet meer in de problemen en zo kon ze haar regenboogtrui veiligstellen.

Bentveld kwam een halve minuut na Bäckstedt over de finish en legde beslag op de zilveren medaille. Molengraaf pakte het brons.

WK veldrijden 2022 in Fayetteville

Uitslag junior-vrouwen

Zoe Bäckstedt in 41m16s

Leonie Bentveld op 32s

Lauren Molengraaf op 57s

4. Ella Maclean-Howell op 1m06s

5. Federica Venturelli op 1m09

6. Lilou Fabregue op 1m09s

7. Ava Holmgren op 1m38s

8. Isabella Holmgren op 1m49s

9. Alma Johansson op 1m57s

10. Julia Kopecky op 2m03s

