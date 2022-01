Zwitser Jan Christen pakt wereldtitel bij de junioren, Haverdings valt

Jan Christen is de nieuwe wereldkampioen veldrijden bij de junioren. Op het WK in Fayetteville versloeg hij Aaron Dockx en Nathan Smith in de eindsprint.

Topfavoriet David Haverdings voorspelde voorafgaand aan de wedstrijd dat de Belgen, Britten en Amerikanen zijn grootste concurrenten zouden zijn en dat bleek wel bij de start. De Brit Nathan Smith en de Amerikaan Frank O’Reilly waren goed vertrokken en doken als eersten het veld in. Ook Haverdings zelf, de Belg Aaron Dockx en de Fransman Corentin Lequet zaten mee. Op de lange klim trok de Zwitser Jan Christen hard door en Dockx en Haverdings schoven mee. Toch kwam alles bij het ingaan van de tweede ronde weer samen.

David Haverdings valt

Haverdings kwam aan het begin van de tweede omloop echter ten val in een afdaling en raakte daardoor ver achterop. Van voren zat men niet stil. Dockx reed door en op de lange klim was het deze keer de Amerikaan Andrew August die vol omhoog reed. August, Dockx, Smith en Lequet vonden elkaar en pakten een gaatje op de rest. Aan het einde van de tweede ronde konden ook de Belgen Yordi Corsus, Viktor Vandenberghe en Wies Nuyens, de Zwitser Christen, de Italiaan Luca Paletti, de Amerikaan Jack Spranger en de Deen Daniel Nielsen terugkeren.

Dockx probeerde in de derde ronde ertussenuit te muizen en kreeg de snelle starter Smith achter zich aan. De Brit had er echter zijn handen vol aan om de Europees kampioen te volgen. Bij het ingaan van de vierde ronde was het verschil tussen beide mannen vier tellen, maar kort daarna kwamen ze toch samen. Op de lange klim werden ze bijgehaald door Vandenberghe, Lequet en Christen. Dockx, Smith en Zwitsers kampioen Christen waren de sterksten vooraan en reden weg bij Lequet en Vandenberghe.

Dockx, Smith en Christen geven op elkaar niets toe

Christen maakte een sterke indruk en testte Dockx en Smith aan het eind van de vierde ronde. Die wilden echter niet kraken en met zijn drieën begonnen ze aan de voorlaatste toer. Haverdings was ondertussen de top-10 weer binnengedrongen, maar reed al op een onoverbrugbare achterstand in de rondte. Op de lange klim zette Christen zijn tegenstrevers nog eens onder druk, waardoor hij Smith weer op een gaatje reed. In de afdaling kon de Brit weer terug naar het wiel van Christen en Dockx rijden.

Dockx probeerde in aanloop naar de laatste passage van de lange klim de druk op te voeren op Christen en Smith. Christen reed de klim opnieuw volle bak op, maar Dockx en Smith bleven bij hem. Smith leek het in de wedstrijd een paar keer lastig te hebben, maar in de tweede helft van de laatste ronde nam de Brit toch weer de kop. In de slotfase schoot Christen een stevige pijl af, maar kraakte Dockx en Smith daarmee niet. Dockx ging de sprint van ver aan en leek het eerst te gaan redden, maar Christen wist hem vlak voor de streep nog voorbij te steken.

WK veldrijden 2022 in Fayetteville

Uitslag junior-mannen

Jan Christen in 43m11s

Aaron Dockx op 1s

Nathan Smith op 1s

4. Corentin Lequet op 20s

5. Andrew August op 20s

6. Viktor Vandenberghe op 33s

7. Wies Nuyens op 35s

8. Ian Ackert op 39s

9. David Haverdings op 41s

10. Daniel Nielsen op 49s