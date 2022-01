WK veldrijden: Wyseure soleert naar titel bij de beloften, volledig Belgisch podium

Joran Wyseure is de nieuwe wereldkampioene veldrijden bij de beloften mannen. Op het WK in het Amerikaanse Fayetteville reed de 21-jarige Wyseure al vroeg weg bij de tegenstand en wist met verve naar de wereldtitel te soleren. Emiel Verstrynge veroverde op een handvol seconden de zilveren medaille, Thibau Nys (brons) maakte er een volledig Belgisch podium van.

Het WK voor beloften mannen beloofde vooraf een spannende strijd te worden tussen de Nederlandse en Belgische toppers van de toekomst. Pim Ronhaar verdedigde in Fayetteville, een jaar na zijn triomf in Oostende, zijn titel. Ronhaar moest alleen nog wel zien af te rekenen met zijn landgenoten Mees Hendrikx en Ryan Kamp, de Belgen Emiel Verstrynge, Thibau Nys, Joran Wyseure, Jente Michels en Niels Vandeputte en de talentvolle Brit Cameron Mason.

Verstrynge schudt aan de boom

De beste start was voor Gerben Kuypers. De 21-jarige Belg, die normaal uitkomt voor Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini CT, nam de lange afdaling naar de lange klim voor zijn rekening en trok het peloton op een lint. Op de flanken van de 250 meter lange helling, met stijgingspercentages van 15%, besloot een andere Belg naar voren te schieten. Voor Emiel Verstrynge bleek het een ideaal moment om voor een eerste keer zijn benen te testen, maar de Nederlanders waren bij de les.

Zowel Kamp, Hendrikx en titelverdediger Ronhaar waren in staat om de eerste aanval van Verstrynge te beantwoorden, maar ook Mason, Nys en Wyseure wisten de eerste schifting te overleven. Op het droge en razendsnelle parcours van Fayetteville bleek het al snel bijzonder moeilijk om grote verschillen te uit te bouwen, en dus begonnen we met een eerste elitegroep van een vijftiental crossers aan de tweede ronde. Het was wachten op een volgende demarrage van een van de (schaduw)favorieten.

Wyseure gaat er alleen vandoor

Wyseure besloot al vroeg in de tweede ronde zijn kaarten op tafel te gooien en dit keer zaten de Nederlandse kleppers niet direct op het wiel. Hendrikx had duidelijk moeite om het gaatje te dichten, zocht vergeefs naar steun en zag Wyseure seconde per seconde uitlopen. Die laatste begon met een voorgift van zeven tellen aan de derde (van in totaal zeven) ronde en was niet van plan om stil te vallen. In de achtervolgende groep was het aan Nederland om het gat te overbruggen, maar dit ging niet van harte.

Wyseure kachelde ondertussen stevig door en wist zijn voorsprong in de derde ronde te verdubbelen. Bij het ingaan van de vierde ronde was het verschil opgelopen tot veertien seconden, maar het WK lag zeker nog niet in een beslissende plooi. Bij de achtervolgers moest Ronhaar namelijk nog zijn cartouche afvuren, wat hij ook deed op de lange beklimming, waardoor de voorsprong van Wyseure weer wat kleiner werd. Ronhaar bleek echter niet in staat om zijn inspanning door te trekken, ook al omdat Verstrynge en de andere Belgen het ploegenspel perfect speelden.

België boven in Fayetteville

Het tempo van Wyseure lag zodanig hoog dat hij zijn voorsprong wist vast te houden op de eerste achtervolgers. Hendrikx vocht voor wat hij waard was, maar kwam geen sikkepit dichter en moest tot zijn frustratie waakhonden Verstrynge en Nys in zijn wiel dulden. In de voorlaatste ronde moesten de Nederlandse WK-kandidaten definitief passen en dit bleek het moment voor Verstrynge om de jacht te openen op zijn landgenoot Wyseure. Verstrynge kon zich in de eerste koershelft wat wegstoppen en had dus nog wat over ten opzichte van zijn concurrenten.

Verstrynge wist met de nodige zwier weg te rijden van de achtervolgers en leek op weg naar Wyseure, in het dagelijkse leven een ploegmaat bij Tormans Cyclo Cross Team. Met nog één ronde te gaan was het verschil geslonken tot tien seconden en een halve ronde later werd Verstrynge geklokt op amper zeven tellen. Het was nog even zweten geblazen voor Wyseure, maar de solist bleef foutloos in de laatste minuten van dit WK en wist zo een lange solo met verve af te ronden, goed voor de wereldtitel.

Verstrynge veroverde na een sterke wedstrijd een zilveren plak. De sprint voor de derde plaats werd gewonnen door Thibau Nys, voor Mees Hendrikx en Cameron Mason, en zo kregen we een volledig Belgisch podium in Fayetteville.

WK veldrijden 2022 in Fayetteville

Uitslag beloften mannen

Joran Wyseure – in 49m21s

Emiel Verstrynge – op 13s

Thibau Nys – op 33s

4. Mees Hendrikx – z.t.

5. Cameron Mason – z.t.

6. Ryan Kamp – op 38s

7. Niels Vandeputte – op 40s

8. Pim Ronhaar – op 1m15s

9. Gerben Kuypers – op 1m32s

10. Jente Michels – op 1m37s