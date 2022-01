WK veldrijden: Marianne Vos pakt haar achtste wereldtitel na duel met Brand

Marianne Vos is voor de achtste keer in haar carrière wereldkampioene in het veld geworden. De 34-jarige renster vocht in Fayetteville een duel op het scherpst van de snede uit met Lucinda Brand. In een sprint met twee bleek Vos over de snelste benen te beschikken. De Italiaanse Silvia Persico bezorgde Italië een bronzen plak.

Vooraf werd er reikhalzend uitgekeken naar een duel tussen Lucinda Brand, de titelverdedigster in Fayetteville, en Marianne Vos. De twee dames wisten elkaar de laatste weken al regelmatig te bestoken en ook aan de andere kant van de plas waren de twee kleppers op de afspraak. In de openingsronde besloot Brand haar beproefde recept toe te passen: keihard op kop beuken in de hoop zo de tegenstand te versmachten. Het bleek al snel een succesvolle tactiek, want na één ronde was het veld al volledig uiteen geslagen.

Brand en Vos zijn op de afspraak

Brand, Vos en de verrassend sterke Ceylin del Carmen Alvarado (de wereldkampioene van Dübendorf) reden al in de openingsronde weg van de tegenstand, al deed de Italiaanse Silvia Persico nog een dappere poging om de drie Nederlandse vrouwen te volgen. Brand was geenzins van plan om het tempo te laten zakken en ging in de tweede ronde nogmaals op de pedalen staan. Een kwieke Vos bleek in staat om mee te gaan, voor Alvarado ging het duidelijk te snel. De Rotterdamse met Dominicaanse roots trapte op haar adem en moest Brand en Vos laten gaan.

Met nog vier ronden te gaan waren Brand en Vos verwikkeld in een fikse strijd om de wereldtitel, terwijl Alvarado en de sterke Persico duelleerden om de derde plaats. Vooraan nam Brand het leeuwendeel van het kopwerk voor haar rekening, maar op het razendsnelle parcours bleek het geen sinecure om de zeer gewiekste Vos uit de wielen te rijden. Brand probeerde haar landgenote wel de kop op te dringen, maar pas bij het ingaan van de vijfde ronde besloot Vos een eerste keer over te nemen. Dat deed ze wel met de nodige reserve, om zo wat energie op te sparen voor de absolute slotfase.

Duel op het scherpst van de snede

Het was wachten op een versnelling van Brand of Vos en die laatste liet zich in de voorlaatste voor het eerst verleiden tot een demarrage. De (tot vandaag) zevenvoudig wereldkampioene probeerde op de lange klim Brand overboord te gooien, maar de zegekoningin van 2021-2022 was niet van plan om zomaar de handdoek te gooien. Vos slaagde er bergop niet in om het verschil te maken en dus probeerde ze het maar in de daaropvolgende afdaling, opnieuw zonder succes. En zo begonnen de twee Nederlandse dames wiel in wiel aan de laatste ronde.

Vos en Brand deelden in de laatste ronde enkele speldenprikjes uit, maar beide dames waren zeer aan elkaar gewaagd en dus moest een sprint een beslissing brengen tussen winst en verlies. Brand trok zich op gang, maar bleek (andermaal) niet opgewassen tegen de snellere Vos. Die laatste wist zo haar achtste wereldtitel in het veld te veroveren. Het is haar eerste regenboogtrui sinds 2014, toen ze de beste was op het WK in Hoogerheide. Brand moest dit keer genoegen nemen met zilver. De bronzen plak ging naar een dolblije Persico, die in de finale optimaal kon profiteren van een schuiver van Alvarado.

WK veldrijden 2022 in Fayetteville

Uitslag elitevrouwen

Marianne Vos

Lucinda Brand

Silvia Persico

4. Ceylin del Carmen Alvarado

5. Yara Kastelijn

6. Manon Bakker

7. Maghalie Rochette

8. Hélène Clauzel

9. Inge van der Heijden

10. Sanne Cant