Italianen winnen Team Relay-testevent op WK veldrijden

Italië heeft op het WK veldrijden in Fayetteville het Team Relay-testevenement gewonnen. Davide Toneatti bezorgde zijn thuisland de winst door in de laatste ronde af te rekenen met de Amerikaan Scott Funston. De Belgische ploeg legde beslag op de derde plaats.

In september maakte de UCI bekend dat het veldrijden een eigen Team Relay kreeg, in navolging van het mountainbiken. Het nieuwe onderdeel moest als testevenement tijdens het WK veldrijden in Fayetteville zijn intrede doen. Oorspronkelijk zou de cross met landen van zes renners worden verreden, maar dat werd teruggebracht naar vier omdat diverse sporters vanwege het coronavirus of quarantaine niet naar de Verenigde Staten konden afreizen. In totaal verschenen zeven ploegen aan de start: België, Tsjechië en Italië, en Canada en de Verenigde Staten met een A- en B-ploeg.

Alle ploegen begonnen met een man aan de wedstrijd met gemengde teams. De Italiaanse belofte Samuele Leone ging hard van start en dook als eerste het veld in. Ook Eric Brunner (USA-A) was goed vertrokken. Aan het begin van de koers bleef alles samen, maar op de lange klim maakte Daan Soete het verschil. De Belg nam meteen een forse voorsprong en zorgde voor de allereerste aflossing van deze Team Relay: met een tikje gaf hij belofte Kiona Crabbé het vertreksein. België begon met acht tellen voorsprong aan de tweede ronde.

Michael Boroš helpt Tsjechië naar de kop

In die tweede omloop reden mannen en vrouwen plots door elkaar. De voorsprong van Crabbé verdween als sneeuw door de zon omdat Tsjechië Michael Boroš in de baan had gestuurd. De ervaren elite-renner ging hard en pakte snel veel voorsprong. De pechduivel sloeg echter toe en Crabbé kon samen met de Italiaanse Silvia Persico van voren terugkeren. Crabbé kon het tempo van Persico niet volgen en moest de Italiaanse laten gaan. Boroš herstelde zich ondertussen knap en nam nog voor het einde van de tweede ronde de koppositie weer over.

Boroš gaf met zes seconden voorsprong het stokje over aan zijn landgenote en belofte Kristýna Zemanova, terwijl Persico U23-renster Lucia Bramati het veld in bracht. In de derde ronde rukte Clara Honsinger (USA-A) sterk op en aan het begin van de laatste ronde lagen Tsjechië, de A-ploeg van de Verenigde Staten en Italië op een zakdoek. Katerina Nash was niet opgewassen tegen Scott Funston (USA-A) en de Italiaan Davide Toneatti, die mochten gaan rijden om de zege in deze nieuwkomer op het WK-programma.

Op de lange klim probeerde Funston het verschil te maken, maar Toneatti weigerde te kraken. Het was uiteindelijk de Italiaan die de langste adem had en de Team Relay bezegelde.

WK veldrijden 2022 in Fayetteville

Uitslag Team Relay

1. Italië – 31m00s

2. USA-A – op 7s

3. België – op 16s

4. Canada-A – op 46s

5. USA-B – op 48s

6. Tsjechië – op 1m10s

7. Canada-B – op 1m56s